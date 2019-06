U&D, Teresa Langella si scaglia contro Clarissa Marchese

Lo scorso 30 Maggio si è svolto il matrimonio di una coppia molto amata nata a Uomini e Donne, si tratta della coppia formata da Clarissa Marchese e Federico Gregucci che tuttavia, per via del troppo sfarzo, hanno ricevuto molte critiche da parte del web.

Viste le critiche ricevute sul suo matrimonio, la Marchese presa dalla rabbia ha pubblicato un lungo sfogo che ha fatto insorgere ancor più il web indignato dalle sue parole. Nel suo lungo sfogo le parole usate sono state: “Vi immagino sul vostro divanino, nella vostra casa triste, afflitte dalla vostra vita infelice, con la magliettina dei cinesi di 1.50 €, che vi sentite Anna Wintour criticando il mio Galia Lahav”.

Parole molto forti che non sono state prese affatto bene dal web e che nonostante la Marchese abbia cancellato il post e successivamente abbia fatto una serie di Instagram Stories per scusarsi delle parole utilizzate, ammettendo di non aver passato un momento facile tra i preparativi del matrimonio e il giorno stesso della cerimonia, c’è qualcuno che non ha proprio mandato giù le sue parole.

Oltre ai fan, chi non ha apprezzato queste parole è stata l’ex tronista Teresa Langella che tramite una sua Instagram Stories, ha voluto dire la sua lanciando una frecciatina a Clarissa. Con parole ben chiare ha dichirato: “Ricordiamoci sempre chi siamo e da dove veniamo. L’umiltà è alla base di ogni vera ricchezza. Quando nella vita ti sei fatta il sederino prima di guadagnare soldini facili, ai quali di sicuro non si girano le spalle, riesce davvero difficile se non impossibile criticare chi ha meno possibilità. Del resto abbiamo tutti un limite di sopportazione e non sempre ciò che scatta nella testa di un essere umano ci è dato saperlo. Ragion per cui siamo tutti sotto lo stesso cielo, nessuno è migliore di un altro”.

A quanto pare nonostante la Marchese abbia provato in tutti i modi a scusarsi con chi si è ritenuto offeso dalle sue parole, non è stata affato gradito il suo atteggiamento che ha scatenato l’idignazione anche di un’altra tronista che ha voluto dire la sua senza farsi troppi problemi, tuttavia, una replica da parte di Clarissa nei confronti delle parole di Teresa Langella ancora non è arrivata.