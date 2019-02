U&D, Teresa Langella rompe il silenzio dopo il rifiuto di Andrea Dal Corso

Teresa Langella, che nella puntata di Uomini e Donne serale ha ricevuto durante la sua scelta un secco “no” da parte di Andrea Dal Corso, ha rotto finalmente il silenzio sfogandosi con i suoi numerosi fan su Instagram. Molti hanno puntato il dito contro la tronista per non aver scelto Antonio Moriconi considerato come la vittima principale di tutta questa storia.

Teresa, ancora scossa per quanto accaduto, ha voluto parlare a cuore aperto tramite il profilo social di Raffaella Mennoia la quale ha scritto “Terry, ci vogliono le palle in Amor“ a corredo del video dell’ex tronista di Uomini e Donne. “Ciao a tutti. Innanzitutto volevo dirvi grazie attraverso l’Instagram della mitica Raffa perché per adesso preferisco non essere presente sui social. Ed è per questo che il mio account ufficiale è ancora disattivato” svela Teresa sottolineando altresì la sua lontananza dal web visto il can can dei giorni scorsi.

“Mi dissocio totalmente da ciò che sta accadendo sui social a riguardo di qualsiasi tipo di argomento. Una cosa mi va di dirla. Ci sta quanto accaduto, poi darò anch’io spiegazioni e le mie impressioni, il mio pensiero. Lo farò a breve, in puntata. A parte questo ci sono commenti alquanto fuori luogo. E mi va di difendere chi c’è da difendere in questo momento, nonostante tutto. Non andiamo oltre” afferma ancora la Langella.

I tantissimi affezionati del programma e fan della tronista napoletana non dovranno aspettare a lungo visto che, giovedì 21 febbraio 2019 e come rivelato dal blog Vicolo Delle News, ci sarà finalemente un faccia a faccia tra i protagonisti del trono appena concluso. Dunque sia Andrea che Antonio si troveranno nuovamente al centro del parterre di Uomini e Donne ma soprattutto davanti a Teresa per confrontarsi e spiegare il perchè delle decisioni prese.

Nel frattempo sul web in molti si sono scagliati soprattutto contro Andrea Dal Corso che non vede l’ora di poter incontrare la Langella e dunque non ci resta che vedere come si evolveranno le cose ma soprattutto se Teresa avrà finalemente tutte le spiegazioni ai suoi dubbi e alle sue perplessità.