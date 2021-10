U&D, Teresa Langella racconta il suo dramma: "Molestata da un chirurgo"

Teresa Langella ha trovato la forza di raccontare un fatto accaduto nel suo passato e che l’ha profondamente ferita. Solo oggi, dopo anni dall’accaduto, l’ex tronista di “Uomini e Donne” sembra avere trovato la forza per togliersi questo enorme macigno dal cuore: “Ho deciso di abbracciare il mio dolore, ci vuole coraggio, ma spero che questo sia anche d’aiuto a tutte le Donne che si trovano a non avere la forza di reagire, che si sentono in colpa e che provano vergogna ingiustificata”.

Esordisce così la Langella in un post pubblicato sulla sua pagina ufficiale Instagram e continua raccontando di come si sia sentita “colpevole” per questa brutta situazione che stava vivendo. Convinta che il tempo potesse farle dimenticare tutto, ha voluto restare in silenzio, sperando che le cose sarebbero cambiate. Così non è stato: “La soluzione è stata gridare: ”BASTA!””.

Il racconto di Teresa Langella e il commento del fidanzato Andrea Dal Corso

Teresa nella giornata di ieri 21 ottobre, si è presentata davanti al giudice in un’aula di tribunale, dove è riuscita a raccontare ciò che le è accaduto tempo indietro: “Raccontare come mi sono sentita, mi ha resa libera. Un medico chirurgo mi ha molestata utilizzando il suo ruolo per approfittare di me. Ok… sono riuscita a dirlo e mi tremano le mani”.

La speaker radiofonica chiede poi scusa ai genitori per non averne parlato con loro, ma la vergogna e la sensazione di essere in qualche modo colpevole, non le ha permesso di ammettere l’incubo che stava vivendo. Ora è riuscita a tirare fuori tutto il suo dolore e a capire che a sbagliare non era di certo lei: “Chiedo scusa a me stessa per essermi sentita sbagliata, quando ad esserlo era qualcun altro”.

Presto arriva anche il commento di Andrea Dal Corso, il corteggiatore che scelse ai tempi del trono di “Uomini e Donne”, e il ragazzo dopo essersi complimentato con lei per aver trovato il coraggio di parlare, conclude: “Sei la più dignitosa perché hai preferito farlo qui sui social anziché vendere lo scoop in tv. Sei una donna a testa alta e sei un esempio da seguire. Love u”.