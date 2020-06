U&D, Teresa Langella e Andrea Dal Corso presto sposi

Quella tra l’ex tronista di “Uomini e Donne”, Teresa Langella e il suo corteggiatore Andrea Dal Corso è stata una delle storie più tormentate del trono classico del programma di Maria De Filippi. La scelta di Teresa ricadde proprio su Andrea, ma lui le disse no. Ma il colpo di scena e il lieto fine erano dietro l’angolo. Andrea finalmente si dichiarò a Teresa e quest’ultima decise di mettere da parte tutte le reticenze e concedere fiducia al ragazzo che amava.

Da quel momento i due non si sono più lasciati, insieme sono andati a convivere a Milano, un progetto lavorativo ha portato Teresa a Roma, ma il rapporto tra l’ex tronista e Dal Corso è sempre apparso saldo, fino alle ultime voci di corridoio che li vedevano in crisi. Una crisi che ha colto tutti come un fulmine a ciel sereno, soprattutto se si considera il fatto che Andrea e la Langella sono sempre apparsi felici e innamorati.

Ma stando a quanto dichiarato da Teresa, quelle di una presunta crisi con Andrea erano appunto solo voci e l’ex tronista ha spiazzato tutti, perché non solo ha smentito la crisi, ma ha anche annunciato le nozze. La Langella è intervenuta sul suo profilo Instagram e ha messo a tacere le malelingue, con poche, inequivocabili parole: “A breve ci sposiamo, altro che lasciati“.

La Langella ha parlato di matrimonio con Dal Corso, segno questo che la loro storia d’amore procede a gonfie e vele a dispetto dei detrattori e di chi li vedrebbe lontani l’uno dall’altra. Il loro è un amore importante, vero, forte, un amore che ha superato tante barriere, anche culturali e dove tanti, tantissimi inizialmente non credevano che potesse durare, proprio perché vi era una forte differenza tra i due.

Teresa e Andrea invece, hanno messo tutti a tacere e negli anni hanno costruito una realtà solida e sicuramente questo grande passo che sono pronti a compiere, lo testimonia. Il matrimonio è un qualcosa di importante e se l’ex tronista e il suo corteggiatore sono pronti nell’intraprendere questo cammino, allora il loro è amore vero. Non resta che fare tanti auguri a Teresa e Andrea.