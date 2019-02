U&D, Teresa Langella dichiarazione choc: "Volevo che Andrea fosse il padre dei miei figli!"

Teresa Langella ha deciso di aprire il suo cuore e sfogarsi attraverso le pagine del settimanale Uomini e Donne Magazine in edicola questa settimana. Dichiarazioni alquanto importanti ma anche scioccanti, quelle rilasciate dall’ex tronista napoletana, soprattutto col senno di poi ovvero quando Andrea Dal Corso ha deciso di rifilarne un bel “no“.

“Non mi vergogno a dirlo, perché io sono così, ma ho pensato che lui potesse essere il padre dei miei figli” ha chiosato serafica Teresa lasciando così intendere che il suo sentimento nei confronti dell’imprenditore veneto era molto forte. Giustamente la stessa ha anche ribadito che tutto era da confermare qualora i due avessero deciso di uscire insieme dal programma cosa che invece così purtroppo non è stata.

“Ho creduto in me e in lui, in quello che eravamo. Sembravamo così belli insieme, soprattutto nelle differenze, ma come mi suggeriscono i miei genitori, devo togliermi il vizio di metterci il cuore” ha dichiarato ancora Teresa delusa dal comportamento di Andrea che spesse volte l’aveva illusa lasciando intendere che una volta fuori dal programma avrebbero costruito qualcosa.

Ecco perchè i primi giorni subito dopo la scelta sono stati veramente terribili per la ragazza di origini napoletane tanto da arrivare addirittura a pensare di trovarsi in un incubo aprendo gli occhi e sperando di non aver ancora fatto la scelta. “Adesso sto pensando di ripartire dalle piccole cose. Ho il supporto di tutta la mia famiglia: un esercito a mia disposizione” ha confessato Teresa che ancora però non sembra essere ritornata sul suo profilo Instagram.

Al momento infatti la Langella preferisce anche rimanere dentro casa visto che non vuole assolutamente sentire i commenti delle persone oppure sentirsi dire che avrebbe dovuto aprire gli occhi prima magari scegliendo Antonio. Prossimamente ci sarà un confronto tra i tre nel parterre di Uomini e Donne e forse ne capiremo un po’ di più ma soprattutto sapremo il perchè del rifiuto di Andrea.