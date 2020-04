U&D studiato a tavolino? Gemma Galgani rompe il silenzio: "Ci sto male davvero"

“Uomini e Donne” è il programma di punta del primo pomeriggio in casa Mediaset, sono anni che va in onda e nonostante la formula proposta con il tempo sia mutata, il successo è assicurato da circa 20 anni. Spesso i protagonisti in trasmissione, sono solo una meteora e se negli anni possono contare su un successo anche remunerativo, ciò con il tempo scema, il caso più lampante è senza dubbio quello di Costantino Vitagliano, il primo storico tronista.

“Uomini e Donne” senza dubbio sforna personaggi amati dal pubblico e coppie che con il tempo costruiscono un qualcosa di solido e concreto, come il matrimonio o la nascita di un figlio. Al trono classico nel tempo si è aggiunto il trono over e se inizialmente lo spazio dedicato alla terza età è partito in sordina, con gli anni è riuscito a farsi largo tra tronisti e corteggiatori e a diventare il fiore all’occhiello della trasmissione. Difatti il trono over viene premiato con ascolti da prima serata, a discapito di quello classico che con il tempo ha perso il suo appeal.

Indubbiamente il trono over di “Uomini e Donne” porta un unico nome, ed è quello di Gemma Galgani. La dama torinese da 10 anni a questa parte è riuscita a conquistare tutti, critica compresa e le liti in studio con l’opinionista Tina Cipollari accrescono la passione e l’acredine da parte del pubblico. Un dubbio però è sempre esistito, ovvero quello che la televisione proposta da Maria De Filippi fosse in realtà pura finzione, un set cinematografico, alle cui spalle vi fosse una macchina da presa con un regista che muove le fila e tutto ciò che appare in video, la pura e semplice recita di attori capaci e competenti.

A scendere in campo e a rompere il silenzio in tal senso ci ha pensato proprio Gemma, la quale intervistata dal settimanale “Dipiù Tv” ha ammesso che tutto ciò a cui assistiamo in televisione è assolutamente vero e che dietro le liti, le discussioni, gli amori, nati a “Uomini e Donne” non vi è alcun copione da seguire. Gemma ha prontamente difeso il programma che l’ha lanciata e consacrata, da chi muove accuse di pilotaggio.

Le parole della Galgani sono state chiarissime: “Mi arrabbio tantissimo quando mi fermano per strada, oppure mi scrivono sui social, chiedendomi se davvero al trono over è tutto scritto a tavolino. E’ tutto vero, dalle storie d’amore che nascono lì alle diatribe tra opinionisti e tronisti. E quando io piango, le lacrime sono vere, e ci sto male davvero, credetemi”. Il discorso della dama torinese non lascia più spazio a dubbi o insinuazioni, l’apporto dei partecipanti è reale.

Senza dubbio negli anni si è stati capaci di confezionare e proporre un prodotto che piace, vince e convince e indubbiamente il merito di tutto va a queen Mary, la quale con la sua capacità indiscutibile e palese di fare televisione, ha ottenuto l’ennesimo successo. Insomma non ci sono filtri, non ci sono inganni, non ci sono copioni da seguire, “Uomini e Donne”, il talk show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi è assolutamente autentico, parola di Gemma Galgani.