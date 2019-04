U&D, Sossio e Ursula: una foto sembra svelare se il loro bimbo sarà un maschietto o una femminuccia

“Speriamo che sia femmina” titolava un famoso film di Monicelli del 1986, la stessa cosa che hanno pensato sia Sossio Aruta che Ursula Bennardo una volta scoperto di aspettare un bambino. I due si sono conosciuti nel programma di Maria De Filippi Uomini e Donne e, dopo un percorso molto travagliato, hanno deciso di viversi lontano dalle telecamere e poco tempo fa hanno dato il lieto annuncio.

I due sono molto attivi sui social e grazie alle foto pubblicate i fan della coppia possono seguire passo passo la gravidanza e vedere il pancino di Ursula crescere di giorno in giorno. Entrambi hanno altri figli avuti da precedenti relazioni: Sossio due maschi e Ursula tre, per questo motivo sperano che quello in arrivo sia una bella femminuccia.

La foto che svelerebbe se arriverà un maschietto o una femminuccia

Anche i loro fan attendono ansiosi questa notizia, ma grazie ad una foto pubblicata da Sossio sul suo profilo Instagram sembra che l’arcano sia stato svelato. La foto che Sossio ha scelto di pubblicare acceso la curiosità dei suoi followers, infatti nell’immagine si vede un primo piano di Aruta con in bocca un ciuccio di colore blu e, proprio per questo motivo, in tanti hanno pensato che la cicogna stia per portare un maschietto.

Vicino alla foto Sossio ha scritto: “Amore di papà e mamma è pronto il ciuccio… Questo è del tuo fratellino Diego che ho custodito da 7 anni con me con tanto amore“. Nessun annuncio ufficiale quindi, ma sembra proprio che la scelta del colore voglia far pensare al fatto che sarà un maschietto.

Molti i commenti lasciati dagli utenti che chiedono la conferma di questa notizia, ma al momento sia Sossio e Ursula hanno deciso di non aggiungere altro. Un utente azzarda un’ipotesi e cioè che in realtà sia una femminuccia e che la scelta del ciuccio blu sia soltanto un tentativo di depistaggio.