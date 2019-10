U&D, Sossio e Ursula: in arrivo le prime foto di Bianca e la verità sul matrimonio

Sossio e Ursula si stanno godendo i primi giorni di serenità accanto alla loro bimba Bianca, nata lo scorso 11 ottobre. L’arrivo della piccolina ha rappresentato per loro un avvenimento speciale, visto e considerato che tutti i loro figli avuti da precedenti relazioni – 3 di Ursula e 2 di Sossio – sono tutti maschi.

I loro followers sono stati immediatamente avvisati del dolce arrivo, ma ancora attendono ansiosi di vedere le foto di Bianca e in queste ore Ursula svela il motivo di questa assenza. In pratica l’ex dama di “Uomini e Donne” ha pubblicato una Instagram Story dove rivela la decisione presa circa la pubblicazione delle prime immagini di Bianca: “Sono otto giorni che è nata la nostra meraviglia.. per le prime foto abbiamo scelto il modo più pulito (lontano dai commenti) e facile per tutti (chi non usa i social)“, inizia così Ursula.

uomini e Donne over, Sossio e Ursula pronti per presentare la loro piccola Bianca

Le foto di Bianca saranno, quindi, mostrate per la prima volta sul settimanale “DiPiù” in esclusiva, ma Ursula tranquillizza i suoi followers annunciando grandi novità anche sul suo profilo Instagram: “Ovviamente alle mie amiche qui di Instagram nei prossimi giorni darò qualcosa in più. Sto sempre meglio“.

Sul settimanale la coppia ha deciso anche di rivelare alcuni particolari circa un loro futuro matrimonio che avrebbero tanto voluto celebrare in chiesa, perché per loro un unione civile sembrava non essere abbastanza: “Alla stregua di un contratto”, affermano convinti. Così hanno preso la decisione di organizzare una festa: “Abbiamo deciso di far benedire le nostre fedi durante una grande e gioiosa cerimonia e per noi sarà come sposarci davanti ai nostri figli, ai parenti e agli amici che abbiamo conosciuto da Uomini e Donne in poi”. Giorni indietro, infatti, sul profilo della Bennardo era comparsa una foto che mostrava due anelli con inciso il nome della loro bimba.

Nessuna intenzione di allargare ulteriormente la famiglia, addirittura prima di incontrare Sossio racconta di essersi sottoposta ad una visita per escludere eventuali gravidanze future. Ora sono completamente assorbiti dalla loro piccola Bianca che porta il nome della mamma di Sossio e la suocera per Ursula si sta rivelando un aiuto fondamentale, come lei stessa dichiara: “Una donna cui voglio profondamente bene, una donna buona e discreta che, in questi giorni di rientro in casa, mi sta aiutando in tutto“.