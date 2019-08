U&D, Sossio Aruta torna a a parlare della nascita di Bianca e rivela che non assisterà al parto

Manca davvero poco al grande giorno per Sossio Aruta e Ursula Bennardo, infatti la nascita della loro piccolina è prevista per metà ottobre. L’emozione, quindi, si fa sentire ogni giorno di più e in queste ore l’ex cavaliere di “Uomini e Donne” è tornato a parlare del lieto evento rivelando particolari inediti.

Sulle pagine del Magazine della trasmissione di Maria De Filippi, la coppia annuncia che la gravidanza sta avanzando nel migliore dei modi e a breve arriverà anche la culla per Bianca: “E’ quasi tutto pronto”, confermano Ursula e Sossio all’apice della felicità e ricordano con emozione il giorno in cui hanno iniziato a fare compere per la loro cucciolina.

Uomini e Donne, Sossio e Ursula parlano del parto e dell’educazione che daranno alla piccola Bianca

Inoltre, rivelano anche alcuni dettagli sull’educazione che intendono dare a Bianca, e entrambi sono d’accordo nel volerle insegnare i valori del rispetto, dell’onestà e, soprattutto, dell’autostima: “Voglio che sia ben conscia di cosa sia il pudore, specialmente per una donna, voglio insegnarle l’autostima e voglio assolutamente che l’onestà sia un valore importante”, dichiara con decisione Ursula.

insegnamenti che, peraltro, dovrebbero essere alla base di qualsiasi educazione da parte di tutti i genitori, ma Aruta aggiunge inoltre che dopo due maschi, si aspetta dalla figlia femmina “un po’ più di serietà, non voglio che sia una ‘donna facile’, voglio che si renda conto di quanto vale”.

Inevitabile parlare del parto, e qui scende un velo di dispiacere: Sossio, infatti, rivela che Ursula ha scelto di programmare un cesareo e per questo motivo non potrà assistere al parto: “La cosa mi dispiace, ma spero almeno di avere l’onore di tagliare il cordone ombelicale di mia figlia per darle il benvenuto al mondo”. Nonostante questo piccolo particolare, è certo che sarà un giorno meraviglioso, come lui stesso afferma.