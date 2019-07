U&D, Sossio Aruta rassicura Ursula e si sfoga: "A 50 anni mi trovo a dovermi reinventare"

Sossio Aruta, l’ex cavaliere del dating show condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne Trono Over“, è tornato alla ribalta della cronaca per una lettera indirizzata alla sua amata Ursula e pubblicata sulle pagine del settimanale “DiPiù”, scritta in risposta alle preoccupazioni che l’ex dama aveva manifestato circa il loro rapporto neanche qualche settimana fa.

Come molti telespettatori e fan del celebre format di Canale 5, Sossio e Ursula si sono conosciuti ed innamorati grazie al Trono Over; un rapporto il loro fatto di alti e bassi, non sempre felice, anzi piuttosto tormentato, tanto da aver incassato una rottura durante la partecipazione della coppia alla prima edizione di Temptation Island Vip.

Le paure di Sossio Aruta

Durante la scorsa stagione del dating show di Maria De Filippi, l’ex calciatore e la Bennardo hanno deciso di uscire dal programma per vivere la loro storia d’amore lontano dalle telecamere e dal clamore mediatico; una decisione che sembra aver premiato la coppia, perché nel giro di qualche mese è arrivata la notizia che Ursula era in dolce attesa.

Nonostante tutto la coppia sembra vivere comunque qualche problema, almeno questo è quello che è trapelato dalla recente lettera che Ursula aveva pubblicato sulle pagine di “DiPiù”, lamentandosi del fatto che Sossio non la cercherebbe più come prima. Aruta non poteva certo stare in silenzio, dunque ha replicato allo stesso modo, tramite lettera pubblicata sulle pagine del noto settimanale di gossip.

Sossio spiega le sue ragioni come segue: “Ti cerco di meno perchè ho paura di fare del male a te e alla nostra bambina“, rassicurando quindi la sua compagna che una volta venuta al mondo la piccola tutto tornerà come prima. Ma non è tutto, perché le preoccupazioni che attanagliano l’ex calciatore sono ben altre: “Mi ritrovo a 50 anni a dovermi reinventare“.

Aruta sta cercando una nuova occupazione per far fronte a tutte le spese della famiglia allargata che ha formato con Ursula; la ricerca di lavoro nel mondo dello sport è assai difficile, dunque Sossio è preoccupato. Le crescenti difficoltà che Aruta sta trovando hanno alimentato non poco le sue ansie.