U&D, Sossio Aruta furioso contro gli haters: parole volgari contro uomini e donne

Sossio Aruta, calciatore ed ex cavaliere del parterre maschile del Trono Over di “Uomini e Donne“, ha sorpreso tutti per lo sfogo avuto nei giorni scorsi sul suo profilo nel noto social network di condivisioni d’immagini Instagram, contro gli attacchi dei soliti leoni della tastiera, che lo hanno preso di mira per un infortunio avuto recentemente in campo.

Il compagno di Ursula Bennardo stavolta ha davvero perso la pazienza ed è passato al contrattacco nei confronti di chi lo ha ricoperto di insulti, pesanti offese, augurandogli perfino le peggio cose. Insomma, almeno per una volta, Sossio, esasperato, ha voluto rimandare al mittente tutto il male e le cattiverie ricevute.

La reazione di Sossio Aruta non piace

La reazione spropositata dell’ex protagonista di “Uomini e Donne” e di “Temptation Island” ha diviso i fan, che hanno visto nelle parole scritte da Aruta su Instagram un’esagerazione che avrebbe potuto risparmiarsi, anche in considerazione del suo essere personaggio pubblico e proprio per questo motivo essere anche molto seguito da giovani e meno giovani che potrebbero emulare il suo comportamento.

Dopo aver raccontato del suo infortunio, sembra che Sossio abbia ricevuto una valanga di messaggi negativi, che lo hanno fatto inalberare ed infuriare: “Mi è andata bene: oltre alla lussazione della spalla, ho battuto forte la testa, ma fortunatamente quella è dura” – poi Sossio parla degli insulti ricevuti – “In tanti mi avete scritto in privato, offendendomi, augurandomi la morte… fallito, scarso, vai a lavorare, vecchio rimbambito, ritirati… le peggio cose!“.

Troppo per il calciatore che coraggiosamente è tornato in campo e che sta vivendo un momento felice insieme alla sua compagna Ursula e alla loro numerosa famiglia allargata, a cui si è aggiunta di recente la piccola Bianca, frutto dell’amore della dama e del cavaliere. Stanco della valanga di offese che riceve Sossio ha rimandato al mittente tutta la negatività ricevuta, scrivendo: “Ora mi chiedo se faccio bene a essere volgare e a rimandare al mittente ogni m…a che esce dai vostri cervelli“.

Poi l’affondo finale, che però ha raggiunto la stessa volgarità che il calciatore ha condannato ai suoi haters: “Fatevi inc…re uno ad uno, donne comprese“. Una parentesi davvero infelice per Sossio, che adesso è al centro di una bufera mediatica a causa del suo comportamento, che non è piaciuto neanche ai suoi fan.