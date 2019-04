U&D, Sossio Aruta e Ursula Bennardo parlano della gravidanza: "I medici hanno consigliato riposo assoluto"

Il sogno d’amore tra Sossio e Ursula è stato coronato dall’arrivo di un bellissimo bebè, una notizia che li ha resi felici e ha consacrato la loro unione, dopo il difficile periodo che hanno vissuto sia a Uomini e Donne che a Temptation Island Vip. Innamorati più che mai, non perdono occasione di postare sui loro social tante foto per testimoniare questo periodo felice che li vede insieme e inseparabili.

Anche sulle pagine del settimanale Uomini e Donne Magazine, dedicato alle storie dei protagonisti del programma di Maria De Filippi, hanno parlato della gravidanza e di come è stata accolta dai loro figli. Il s***o del nascituro non è ancora visibile: “Ancora non si sa se sarà maschietto o femminuccia. Non vuole farsi vedere“, come Ursula stessa rivela su Instagram in risposta a tanti commenti di auguri dei suoi followers.

La coppia comunque afferma che il nuovo arrivato sarà ben accetto sia dai figli di Ursula che da quelli di Sossio, che hanno accolto questa novità a braccia aperte: “Ho toccato alla larga con loro l’argomento – rivela Sossio – usando inizialmente il condizionale. Sono stati contenti della notizia, desiderano a tutti i costi una sorellina!”, mentre Ursula: “Io di figli ne ho tre, sono contentissimi e anche loro sperando davvero che si tratti di una bambina. Sono circondata da maschi, a parte una coniglietta“.

Ecco come sta andando la gravidanza di Ursula e Sossio

Sul nome non sono ancora in totale sintonia: entrambi si trovano d’accordo nel caso fosse una femminuccia e cioè di chiamarla come la mamma di Sossio, mentre se a nascere sarà un maschietto, Aruta vorrebbe chiamarlo come lui “Sossio JR“, cosa che invece non convince molto Ursula: “Non è facile sopportare un Sossio, figurati due!“, scherza la donna.

Infine, fanno sapere che la gravidanza sta andando bene anche se, vista l’età di Ursula, i medici hanno consigliato l’assoluto riposo per precauzione: “Questi primi mesi non sono facilissimi: ho le solite nausee tipiche, anche se devo dire che non posso lamentarmi. L’unico piccolo problema è che non avendo più vent’anni devo stare a riposo su consiglio dei medici, cosa che a una persona attiva e dinamica come me pesa parecchio. Limitami è un problema più che altro psicologico. Fortunatamente Sossio mi aiuta tantissimo“.