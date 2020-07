U&D, Sossio Aruta e Ursula Bennardo: lite in spiaggia per la coppia

Sossio Aruta e Ursula Bennardo, sono una delle coppie più amate formatesi a “Uomini e Donne“. Dama e cavaliere del trono over, Sossio e Ursula si sono conosciuti e innamorati nel programma più longevo della televisione italiana e ben presto hanno dato vita ad una storia d’amore intesa e bellissima, che li ha portati alla nascita del frutto del loro amore: la piccola Bianca.

Prima di arrivare al lieto fine però, Aruta e la Bennardo ne hanno fatta di strada e dopo essersi lasciati a “Temptation Island Vip“, a causa del comportamento poco consono di Sossio con una tentatrice, i due si sono ritrovati a “Uomini e Donne” e da quel momento non si sono più mollati. Sossio ha anche partecipato all’ultima edizione del “Grande Fratello Vip” e Ursula gli è sempre stata accanto, sostenendolo.

La coppia è sempre apparsa felice e innamorata, sia in pubblico sia nelle storie Instagram, difatti entrambi sono molto social. Qualche giorno fa però, i due sono stati filmati da un utente mentre erano in spiaggia e proprio lì hanno iniziato a litigare animatamente. I motivi della diatriba restano sconosciuti, ma come un fulmine a ciel sereno hanno investito i fan della coppia.

Difatti Sossio e Ursula mancavano da un po’ dai social -strano per due molto attivi come loro- e questa cosa è subito stata notata dai loro followers. Niente paura però perché la coppia è prontamente intervenuta, non solo tornando sui social, ma smentendo eventuali voci di crisi e asserendo che le liti possono capitare e che nel loro caso, si amano più di prima.

Insomma nulla di grave per la coppia, che proprio nei giorni scorsi ha festeggiato il battesimo della piccola Bianca. Tutti gli innamorati litigano e poi fanno la pace e questo è quello che è accaduto anche a Sossio e Ursula, i quali oggi si mostrano nuovamente felici, segno che lo scontro in spiaggia è ormai già un lontano ricordo.