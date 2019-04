U&D, Sossio Aruta e Ursula Bennardo aspettano una femminuccia. Il dolce annuncio: "Sarà la nostra principessa"

La notizia che Ursula Bennardo e Sossio Aruta stanno aspettando un bambino è rimbalzata nel web come una pallina in un flipper. La coppia, come in molti già sanno, si è conosciuta nel programma di Maria De Filippi Uomini e Donne over e dopo mille vicissitudini, fraintendimenti e delusioni – passando anche per Temptation Island – i due sono riusciti a trovare quell’armonia che li ha uniti in una bella storia d’amore.

Il frutto di questo amore nascerà tra qualche mese e visto che entrambi hanno solo figli maschi, questa bellissima notizia sarebbe stata perfetta se la cicogna gli avesse recapitato un bel fagottino rosa. Tutti, quindi, sono in trepidante attesa di sapere quale colore avrà il fiocco da appendere alla porta.

Sossio e Ursula aspettano una bella femminuccia

Come nelle migliori favole, anche in questa ci sarà un lieto fine: Sossio e Ursula avranno una meravigliosa bambina! La loro felicità e il loro entusiasmo è stato documentato in un video postato su Instagram nel quale si vedono i due annunciare la lieta novella. Nel filmato Ursula cammina in mezzo a tanti palloncini azzurri e rosa fino a raggiungere Sossio che la attende davanti a un pallone fluttuante che, una volta fatto scoppiare, ha invaso la stanza di coriandoli tutti rosa. Sossio ha riempito di baci il pancino di Ursula che, giorno dopo giorno, è sempre più evidente.

Aruta sul suo profilo Instagram posta il suddetto video con la dolce dedica: “Finalmente arriverà la principessa che desideravo. Amore mio grazie per questa ennesima emozione ti amo“, mentre Ursula: “Mi sembra un sogno, una favola…avremo la bambina che tanto volevi amore…sono emozionata, mi tremano le gambe….penso che lei unirà tutti i nostri ometti e la nostra sarà una famiglia allargata bellissima. Nascerà BIANCA e sarà la nostra principessa“.

C’è di più, la gioia di Ursula è doppia: lei e Sossio avevano annunciato tempo indietro che se il loro fagiolino fosse stato un maschietto lo avrebbero chiamato Sossio Jr, nome non ha mai entusiasmato la Bennardo, quindi Ursula potrà tirare un sospiro di sollievo perché la loro bimba si chiamerà Bianca, nome scelto nel caso fosse stata femmina.

Alcuni pensano che questa notizia verrà annunciata anche nel programma di “Uomini e Donne” che ha segnato il loro destino, altri invece sono dell’idea che ciò non accadrà perché se così fosse stato, non avrebbero anticipato nulla via social.