U&D, Sirius scrive una lettera per difendersi dagli attacchi ricevuti a causa della relazione con Gemma

Non si placano le polemiche nate intorno alla famosa dama torinese, protagonista indiscussa del “trono over” del dating show di Maria De Filippi “Uomini e Donne“. Gemma Galgani, infatti, in questo ultimo periodo sta facendo molto discutere a causa della sua nuova relazione instaurata con un corteggiatore molto più giovane di lei di quasi 50 anni. Un divario generazionale consistente, ma al quale sia Gemma che il giovane 26enne Sirius non sembrano dare importanza, reputandolo solo un piccolo dettaglio del tutto trascurabile.

Il ragazzo, stanco dei continui e ripetuti attacchi ricevuti negli ultimi giorni, sia nei vari commenti sui social network, sia in studio dagli opinionisti, ha deciso di scrivere una lettera a “Uomini e Donne Magazine“, con l’intento di chiarire la sua posizione in merito una volta per tutte. In particolare Sirius tenta di rispondere alle tante accuse ricevute in maniera del tutto gratuita, come quelle che lo ritraggono come un’opportunista, che cerca di sfruttare la visibilità di Gemma solo per ottenere a sua volta la notorietà ricercata.

Nella lettera Sirius afferma invece che i sentimenti che prova nei confronti di Gemma sono oltremodo sinceri e puri, che vede nella donna una persona che riesce a renderlo libero di poter parlare di qualsiasi cosa, sentimenti che in passato, con le sue fidanzate, Sirius confessa di non aver mai provato prima. Il ragazzo scrive che a sostenere la sua scelta, da molti ritenuta insensata, sono in realtà la sua famiglia e i suoi amici più intimi.

Molto fastidiose per il giovane sono state anche le tante domande riguardanti un’eventuale intimità tra i due e anche in questo caso Vivarelli ha risposto in maniera schietta e sincera: “L’intimità tra due persone non è pubblica ma privata ed era troppo presto anche solo parlarne, visto che tra noi stava appena iniziando una frequentazione per conoscerci liberamente“. Sebbene protagonista di tanti commenti negativi, Sirius ha avuto anche modo di leggere pareri positivi, di persone che rispettano la sua scelta e la condividono, incentivando il ragazzo ad andare avanti.

Ed è a queste persone che Sirius si rivolge: “Molto più aperte, che lasciano la libertà di gestire la vita a ogni individuo con indipendenza“. In ultimo è arrivato anche il disappunto di Giovanna Abate, che afferma, durante l’intervista al Magazine, di non fidarsi assolutamente di Sirius, ma spera che possa ricredersi un giorno e vedere finalmente Gemma felice; in questo caso, però, sarà solo il tempo a decidere.