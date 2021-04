U&D, scomparso l’ex cavaliere Fabio Donato Saccu: il commovente ricordo della redazione

In questi ultimi giorni il programma sta vivendo un periodo di profondo lutto per la scomparsa di una ex dama e di un ex cavaliere, stiamo parlando di Erica Vittoria Hauser e Fabio Donato Saccu. Erica è deceduta nel sonno nella notte tra il 3 e il 4 aprile scorso a soli 45 anni, mentre Fabio – 46 anni – non è riuscito vincere la battaglia contro un tumore che lo aveva aggredito anni fa.

Proprio per lui, sulla pagina Instagram di “Uomini e Donne“, la redazione del programma ha voluto postare un ricordo tramite un video in cui scorrono le immagini dell’incontro di Fabio con Lisa Leporati, la dama con la quale decise di uscire dal programma e che tutt’ora era la sua compagna.

Il dolce ricordo della redazione per Fabio Donato Saccu

In quel filmato si vede tutta la dolcezza e la tenerezza di Fabio, un uomo che ha lasciato un affettuoso ricordo nei fan del trono over proprio per la sua gentilezza e riservatezza. In Lisa era riuscito a trovare la donna giusta per lui e nel 2015 aveva emozionato tutti chiedendole di sposarlo. E proprio la Leporati, dopo la tragica perdita, ha pubblicato sulla sua pagina Instagram una foto che la ritrae insieme a Fabio in un momento di felicità e la scritta “Ti ricorderò sempre così“.

Quando Fabio decise di corteggiarla, già convinto che sarebbe stata la donna perfetta per lui, lei stava uscendo da una frequentazione difficile e non era pronta per iniziarne un’altra. Alla fine, però, si lasciò andare e nel giro di pochi mesi decisero di abbandonare il programma insieme.

“Ciao Fabio“, queste semplici parole sono il filo conduttore di tutto il video che in poche ore ha totalizzato centinaia di migliaia di visualizzazioni e commenti di affetto, tra cui quelli di Gianni Sperti e Gemma Galgani.