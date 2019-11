"U&D": Sara Affi Fella sbotta sui social dopo l’ennesimo attacco ricevuto

È trascorso poco più di un anno da quando il Sara Affi Fella gate si è concretizzato. L’ex tronista di “Uomini e Donne” aveva preso in giro tutti, durante la sua permanenza alla corte di Maria De Filippi, perchè già fidanzata fuori con il suo ex ragazzo. Lo scandalo la travolse e lei per un pò sparì dai social e dalla televisione.

Durante il trono era contesa da Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni, ma Sara in realtà non aveva mai chiuso del tutto con Nicola Panico, ufficialmente suo ex ai tempi del trono e fidanzato durante la loro partecipazione a “Temptation Island“. A conclusione del suo trono scelse Luigi, ma fu una scelta fasulla che non si trasformò mai in una vera e propria storia d’amore.

Fu lo stesso Nicola a raccontare tutto alla redazione di “Uomini e Donne”, perchè accecato dalla rabbia, in quanto con Sara era finita in malo modo, mentre la Affi Fella dal canto suo tacque. Da quel momento l’ex tronista fu sulla bocca di tutti, il web insorse contro di lei, spesso con accuse pesanti e la stessa ragazza chiuse il suo profilo Instagram.

A distanza di qualche mese ha riaperto il suo profilo e si è scusata con tutti. Oggi, nonostante sia trascorso poco più di un anno dal fatidico scandalo, Sara continua a far parlare di sè e qualche followers non ha ancora mandato giù il comportamento che la ragazza ha avuto all’epoca. Infatti la stessa Affi Fella ha raccontato che un utente ha scritto ad un’azienda con la quale ha collaborato, chiedendo come avessero fatto a scegliere proprio lei, dopo quanto accaduto.

Attraverso delle Instagram stories e senza trattenere le lacrime, Sara ha sbottato mostrandosi esausta per questa vicenda che ancora non accenna a placarsi. La ragazza nello specifico ha dichiarato: “Mi sono attirata tanto odio per colpa mia, ma ho chiesto scusa ovunque, e dopo un pò si potrebbe anche andare avanti. Invece no, voi continuate! Ma vi volete dare una regolata? (…) Io non posso più lavorare per uno sbaglio che ho fatto? (…) Ma andatevene a f*****o tutti!”.

Insomma le polemiche intorno a quanto accaduto non accennano a placarsi, Sara Affi Fella ha ammesso i suoi errori, ma nonostante ciò vi è ancora chi la attacca. Chissà cosa ne penseranno Luigi Mastroianni e Nicola Panico di tutta questa faccenda e soprattutto chissà cosa ne penserà Maria De Filippi.