U&D, Sammy Hassan smentisce il ritorno di fiamma con la sua ex moglie

Sono passate appena poche settimane dalla rottura del rapporto tra Sammy Hassan e la tronista di Uomini e Donne, Giovanna Abate. Sono bastati questi pochi giorni da single, che subito il ragazzo si è ritrovato protagonista di un nuovo rumors: un’ipotetico ritorno di fiamma tra lui e la sua ex moglie.

I motivi di questa ipotesi? In molti hanno iniziato a vedere Sammy frequentare molto spesso la sua ex moglie Elena, tanto che le ipotesi in merito si sono sprecate, costruendo tutta una storia, basata poi sul nulla. Lo stesso Hassan, utilizzando le Instagram stories, ha chiarito una volta per tutte la vicenda.

Non esiste infatti, secondo Hassan, nessun tipo di ritorno di fiamma con Elena, il motivo di questa frequentazione più assidua è solo dipeso dal loro unico figlio, Christian. È solo per lui infatti che il tronista ed Elena, hanno iniziato a vedersi di più, facendogli sentire la presenza sia di suo padre che di sua madre, nonostante i due ragazzi sono legalmente divorziati.

La questione con Giovanna Abate

I fan del ragazzo quindi hanno avuto modo di apprendere la verità, direttamente da Sammy. In tanti però speravano che l’ex tronista rivelasse qualcosa in più riguardo invece la sua storia finita con Giovanna Abate, ma pare che il padre di Christian non ha aggiunto nulla a quanto già detto in passato. Infatti, al tempo, Sammy dichiarò che la storia con la Abate è finita in quanto la ragazza non era pronta ad affrontare una relazione con un uomo come lui.

Da lì poi ci fu un vero e proprio allontanamento di Sammy, fino all’inevitabile rottura. Oggi il ragazzo si dichiara apertamente single, concentrato unicamente su suo figlio, senza quindi relazioni sentimentali in corso, in grado di sottrarre le attenzioni rivolte verso Christian. Non resta dunque che attendere nuovi aggiornamenti riguardanti il corteggiatore.