U&D, Sammy Hassan e l’ex moglie ci riprovano: arriva l’indiscrezione

Sammy Hassan è noto al pubblico del piccolo schermo per essere stato uno dei corteggiatori protagonisti dell’ultima edizione di “Uomini e Donne“. Il vocalist, scelta della tronista Giovanna Abate è stato molto criticato per i suoi modi di fare, ma alla fine è riuscito a fare breccia nel cuore della giovane, sbaragliando la concorrenza di Davide Basolo.

Sammy ha sempre avuto nei riguardi di Giovanna un atteggiamento polemico, che li ha portati a litigare durante tutto il percorso, percorso che è stato un po’ anomalo a causa della sospensione temporanea della trasmissione per il Coronavirus e quando si sono rivisti grazie alla formula della chat prima e in studio poi, le cose non sono migliorate.

La storia tra i due in realtà non è mai iniziata e nonostante Hassan abbia detto si alla tronista, subito dopo la fine della trasmissione si è vociferato di un allontanamento che, anche se non è stato ancora confermato dai diretti interessati, sembrerebbe essere certo. Difatti tutti gli indizi portano in quella direzione e dopo una sola apparizione insieme, Giovanna e Sammy si sono detti addio.

Uno dei dubbi della tronista sul conto di Hassan, quando la trasmissione è tornata con la formula della chat, era quello che tra lui e la sua ex moglie, Elena Cat (madre di suo figlio Christian) potesse ancora esserci del tenero e difatti Giovanna ha lamentato proprio questo. Sammy aveva ammesso che con la sua ex avevano trascorso gran parte della quarantena per il bene del loro piccolo, ma la cosa era finita lì.

Adesso però spunta l’indiscrezione che tra Hassan e la Cut potrebbe davvero esserci un ritorno di fiamma e dunque tutti i sospetti di Giovanna si rivelerebbero fondati. E’ stata l’influencer Deianira Marzano a lanciare il gossip, la quale attraverso una storia Instagram ha dichiarato: “Tantissimi utenti mi hanno segnalato che Sammy sarebbe tornato con l’ex moglie, tant’è che si sentiva la voce di lei sul lettino, e che lui non l’abbia comunicato perché sennò perde follower. Che dire, chi vivrà vedrà!”.

In realtà in molti credono che Hassan non abbia mai lasciato la sua ex moglie e che tra loro ci sia sempre stato un legame che andasse al di là del bene per il loro piccolo Christian. I due si sono ufficialmente separati nel 2018 e adesso il gossip sul ritorno di fiamma continua ad impazzare, anche se i diretti interessati tacciono.