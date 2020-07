Non le manda di certo a dire la nota influencer Deianira Marzano che, dopo aver letto l’ultima intervista di Sammy Hassan al Magazine di Uomini e Donne, si è scagliata duramente contro l’ex corteggiatore del Trono Classico. Durante lo svolgersi dell’intervista, infatti, Sammy dichiara che tra lui e Giovanna è finita definitivamente, a causa di incomprensioni e problemi reconditi, divenuti troppo grandi per portare avanti la loro storia.

Deianira, davanti a quelle parole stampate su carta, non ha saputo contenere il suo sdegno e la sua rabbia, sfogandosi su Instagram contro il giovane corteggiatore, non tanto per aver dichiarato che sia finita, ma per il fatto di aver sempre preso in giro la giovane ragazza; infatti a tal proposito la Marzano, con fare rabbioso, scrive: “A Sammy a Napoli lo chiamano il pallista perchè dice un sacco di bugie… Perchè non è mai iniziata con Giovanna, mai… Non è vero che non la volevi scegliere per 50 motivi e poi l’hai scelta… Perchè all’inizio hai detto che io ti avevo rovinato questo momento indimenticabile…“.

La Marzano continua con i suoi colpi contro il corteggiatore affermando che in realtà la storia con Giovanna, almeno da parte sua, non è mai iniziata realmente e che il suo unico obiettivo era acquisire quella giusta notorietà che gli consentisse di sponsorizzare le sue magliette.

La Abate infatti, secondo Deianira, non meritava per nulla un simile trattamento, una storia finita prima ancora di iniziare, dove a regnare era solo la finzione di Sammy che sin dal primo momento non hai provato reali sentimenti nei confronti della ragazza.

La Marzano conclude il suo discorso sottolineando ancora una volta la poca serietà di Sammy: “E’ vero che sembra una mezza addormentata, però è anche vero che anche tu l’hai presa molto, ma molto in giro…“.

Non resta che attendere l’eventuale risposta di Sammy agli attacchi di Deianira.