U&D, Samantha Curcio si è operata: la preoccupazione dei fan

Abbiamo avuto modo di conoscere Samantha Curcio nel noto dating show di Maria De Filippi “Uomini e Donne“. Da lì la Curcio ha avuto modo di farsi amare da parte del pubblico da casa e a quanto pare anche dal suo attuale fidanzato, conosciuto proprio durante il suo trono, parliamo di Alessio Ceniccola.

La coppia ha sin da subito convinto, nonostante alcune incomprensioni e dubbi; alla fine infatti la Curcio, nel momento della sua scelta, ha fatto un gesto che in realtà non si era mai visto prima. La ragazza ha infatti fatto sapere a Bohdan che non era ricaduta su di lui la scelta, facendo restare Alessio in studio.

Samantha Curcio: l’operazione, le condizioni e la preoccupazione dei fan

Oggi però si apprende una notizia riguardante la giovane ragazza che ha destato non poca preoccupazione nei suoi tanti fan. La Curcio ha infatti informato i suoi followers su Instagram che da lì a breve si sarebbe sottoposta a un intervento chirurgico, senza specificare il tipo di intervento, la complessità, né tantomeno la gravità delle sue condizioni di salute.

Inizialmente aveva infatti rivelato di essersi sottoposta a un elettrocardiogramma, così i suoi fan hanno pensato che la ragazza avrebbe dovuto sottoporsi a un intervento di natura cardiaco, ma ci pensa Samantha a mitigare le eccessive quanto ingiustificate preoccupazioni.

Dopo l’operazione la Curcio decide infatti di intervenire per calmare tutto il polverone che si è venuto a creare: “Comunicazione ufficiale: non sono stata operata al cuore come hanno scritto. Mi sono tolta solo tre cisti in testa e quindi ho tre punti“. Nulla di grave dunque per la Curcio. Ovviamente al suo fianco non poteva mancare il suo Alessio, sempre pronto ad affiancare Samantha, sia nel bene che nel male. Di recente infatti Ceniccola ha più volte difeso la sua donna, a causa delle tante critiche subite sul suo aspetto fisico.