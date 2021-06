U&D, Samantha Curcio fa una rivelazione su Maria De Filippi

Forse una delle troniste più apprezzate della passata stagione televisiva di “Uomini e Donne“. Un carattere schietto ma allo stesso tempo sincero e simpatico; parliamo di Samantha Curcio e della sua avventura nel dating show di Maria De Filippi. A proposito di Maria, sembra che la Curcio abbia fatto alcune rivelazioni sul conto di “Queen Mary”, ma andiamo con ordine.

Tutto sembra procedere per il meglio per Samantha, dopo la sua scelta del tuo cavaliere definitivo, ovvero di Alessio Ceniccola. In una recente intervista ecco infatti cosa ha dichiarato la ragazza in merito al rapporto con Alessio, iniziato da poco tempo: “Sta andando tutto molto bene, esattamente come è cominciata. La cosa bella è che fin da subito, dopo la scelta, tra noi non c’è stato nemmeno un secondo di imbarazzo, come se stessimo insieme da una vita e ancora adesso è così“.

Samantha Curcio: “Maria? Una mamma”

La ragazza di recente ha trovato del tempo per stare un po’ insieme ai suoi fan su Instagram, decidendo dunque di sottoporsi a tutte le domande che i suoi followers erano curiosi di farle da tempo. Tra le innumerevoli domande poste alle Curcio, una di questa era molto frequente tra i fan della ragazza, ovvero come sia la De Filippi a telecamere spente.

I fan hanno infatti chiesto se anche dietro le quinte la padrona di casa del dating show mantenesse quel suo carattere placido, pacato, per nulla alterato.

A tal proposito la Curcio decide di rispondere in maniera sincera alla domanda: “Maria a telecamere spente è una donna umilissima, gentilissima, tranquillissima. È brava, è una mamma“. Nulla di nuovo dunque, sembra Maria sia una donna umile, straordinaria e pacata anche quando non si trova a registrare le sue puntate. D’altronde non a caso la De Filippi è uno dei personaggi più amato della televisione italiana.