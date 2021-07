U&D, Samantha Curcio confessa: "Mi sono vergognata del mio corpo"

Abbiamo avuto di conoscere Samantha Curcio nel ruolo di tronista nel noto programma di Maria De Filippi “Uomini e Donne“. Da subito la ragazza aveva dato modo di farsi conoscere, per il suo carattere schietto ma allo stesso tempo gentile. Alla fine la sua avventura nel dating show di Queen Mary ha dato i suoi frutti, scegliendo con immensa gioia Alessio Ceniccola.

Ma pare che dopo un inizio più che scoppiettante in cui tutte le riviste riportavano solo parole di lode nei confronti di una coppia che è apparsa più che felice che mai, oggi le cose sembrano che siano completamente cambiate, tanto che in queste ore si è venuto a sapere che i due ragazzi hanno deciso di voler rompere in maniera definitiva la loro storia.

La confessione di Samantha Curcio

Sembra che dunque che la donna sia ritornata single e lo ha reso noto tramite un messaggio molto lungo e corposo in cui tenta di spiegare i motivi di questa rotture. Alla base infatti la donna racconta che erano iniziate a mancare le attenzioni, anche quelle più semplici come un bacio del buongiorno.

Ecco infatti cosa ha dichiarato la Curcio in merito: “Non riesco a stare in una relazione in cui manca il bacio del buongiorno ed anche quello della buonanotte. Non riesco a stare in una relazione in cui manca il dialogo, in cui non ci sono abbracci o attenzioni di nessuna natura. Non riesco a rimanere se i pianti superano di gran lunga i sorrisi“.

Non solo, nella sua recente intervista concessa a “TvMia” la ragazza ha anche confessato che in passato ha anche avuto vergogna del suo corpo, in sovrappeso a causa delle dosi massicce di cortisonici che assumeva per il suo asma: “Per anni ho lottato con la bilancia, mi sono vergognata del mio corpo non mi piacevo“. La vita di Samantha quindi riparte di nuovo nel ruolo di single.