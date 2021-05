U&D, Sabina svela la verità su Claudio e sulla redazione dichiara: "Mi hanno detto che non potevo tornare"

Sabina Ricci ha lasciato il trono over di “Uomini e Donne mano nella mano con il suo Claudio Cervoni. Dopo un momento di tensione vissuto, i due hanno deciso di uscire insieme dal programma. La relazione è però durata solo qualche mese ed è subito naufragata. Claudio in una recente intervista aveva spiegato le sue motivazioni, attaccando e non poco la sua ex.

Sabina ha deciso adesso di replicare e attraverso “PiùDonna“, ha raccontato come sono andate le cose e non è mancata una stoccata alla redazione di “Uomini e Donne”. A quanto pare, Claudio ha frequentato un’altra donna. Dal racconto di Sabina si apprende che era stata contattata da una persona che l’aveva messa in guardia da Cervoni. Lei inizialmente non aveva dato peso alla cosa, ma adesso tutto torna.

Sabina ha ipotizzato che l’allontanamento di Claudio quando erano ancora nel programma, probabilmente era dovuto proprio alla presenza di questa persona. Dopo una settimana che avevano lasciato il programma, sono arrivati i messaggi e la Ricci ha subito compreso il motivo dell’allontanamento del cavaliere. Lei ha fatto presente le sue rimostranze e Claudio le ha dato qualche risposta.

“Lui mi ha detto che c’era questa donna, ma che non era niente di serio e si erano visti poche volte. Poi mi ha detto che la nostra relazione è iniziata davvero quando si è seduto davanti a me la seconda volta“, così si sarebbe giustificato lui. Sabina ha poi confessato di aver parlato con questa donna e di aver compreso che Claudio è stato contemporaneamente con entrambe.

Cervoni parlando della fine della relazione, aveva etichettato Sabina come “aggressiva“. Lei si è arrabbiata molto a causa del termine utilizzato dal suo ex e ha tenuto a precisare che la sua reazione di gelosia è scaturita dopo essere venuta a conoscenza che Claudio aveva un’altra. É stato il cavaliere a voler chiudere, lei non lo avrebbe mai fatto.

La dama ha poi parlato della redazione e del fatto che aveva chiesto di tornare solo una volta per spiegare le sue ragioni e a tal proposito lo staff della De Filippi pare abbia fatto orecchie da mercante, non dandole questa possibilità. “Mi hanno detto che non era possibile. Avevo chiesto 5 minuti per spiegare la situazione. Anche perché la sua intervista ha avuto un botto mediatico allucinante. Mi ha fatta passare per una psicopatica e a me non sta bene così“, queste le parole di Sabina.

La Ricci non è rimasta male per la risposta della redazione, dato che è consapevole che non può obbligarli se loro non vogliono farla entrare in studio. Anche se ha aggiunto di guardare il programma con distacco. Non rinnega niente e comunque ha conosciuto delle persone splendide che le sono state accanto.