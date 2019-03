U&D, Rossella Intellicato di nuovo contro Tina: "A lavorare la terra ti manderei". La risposta della Cipollari

I fans di “Uomini e Donne” ricorderanno senza dubbio il duro scontro tra Tina Cipollari e, l’allora tronista, Rossella Intellicato. Il diverbio tra le due era nato perché l’opinionista Tina aveva dichiarato che la presenza della Intellicato nel programma era solo per scopi di business e nient’altro. Durante una puntata erano addirittura arrivate alle mani.

Ora Rossella, lontano dalle telecamere ma continuando ad essere attiva su Instagram con più di 200.000 followers, proprio su questo affollato social torna alla carica contro la Cipollari e lo fa pubblicando nelle instagram story un frame di una puntata di Uomini e Donne.

L’attacco di Rossella Intellicato e la risposta di Tina Cipollari

L’immagine che posta la Intellicato raffigura Tina in uno sgargiante abito rosso, che ha indossato proprio nelle puntate del trono over andate in onda questa settimana, da lunedì 25 a mercoledì 27 marzo. Fin qui nulla di male, se nonché Rossella a corredo della foto, scrive una frase ironica che non vuole certo essere un complimento per la Cipollari: “Ma scusate il Gabibbo non è la sera su Striscia la Notizia???” e di seguito tante faccine che ridono a crepapelle. E già questo basterebbe, ma Rossella affonda ancora di più la lama e subito sotto aggiunge: “A lavorareeee la terra ti manderei…“.

Insomma, l’ascia di guerra è tutt’altro che sotterratta, e sarà una casualità, ma di lì a poche ore sul profilo Instagram della Cipollari è comparsa una IS con una canzone che, guarda caso, potrebbe essere una perfetta risposta alle parole della Intellicato.

La canzone che ha postato la Cipollari è “Senza farlo apposta” di Shade e Federica Carta. Il pezzo del brano che Tina ha scelto di pubblicare è “Scusa ma non me ne importa” che fa da sottofondo ad una sua foto mentre telefona con il cellulare sotto ad una pioggia di petali rossi che fanno pensare al trono classico, dove, guarda caso, la Intellicato è stata tronista. La Cipollari non menziona Rossella, ma tutto fa pensare ad una risposta alle parole della ragazza.