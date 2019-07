U&D, Rosa Perrotta mamma chioccia con il piccolo Domenico e presto le nozze con Pietro Tartaglione

Rosa Perrotta, celebre ex protagonista e tronista del dating show di Maria De Filippi “Uomini e Donne”, e Pietro Tartaglione, ex corteggiatore del Trono Classico sono diventati genitori da pochi giorni, infatti il 25 luglio. è venuto al mondo Domenico, coronando così il sogno di entrambi di diventare genitori.

L’ex concorrente e naufraga del reality show “L’Isola dei Famosi” ha deciso di dare in esclusiva al settimanale “Chi”, diretto da Alfonso Signorini che presto ricoprirà il ruolo di conduttore della prossima edizione del “Grande Fratello Vip”, i primi scatti del piccolo Dodo, così affettuasamente Rosa chiama il bambino.

Rosa e Pietro presentano il piccolo Domenico

Domenico, spiega l’ex tronista, porta il nome del padre di Pietro, un’usanza che spesso si ritrova nelle famiglie italiane e non solo; i tanti che speravano che il piccolo fosse chiamato così in omaggio a “Domenica Live“, programma condotto da Barbara D’Urso dove sia Rosa che Pietro sono sovente ospiti, saranno quindi rimasti scontenti.

Sul noto social network di condivisioni d’immagini Instagram, “Chi” ha voluto anticipare parte dell’intervista – che sarà presente integralmente nel numero in uscita questa settimana – fatta ai due neo genitori, molto amati dal pubblico televisivo e seguitissimi anche sui social network, condividendo così dei lati inaspettati di Rosa e Pietro.

Se da un lato Rosa ammette di essere diventata molto protettiva con il piccolo Domenico, dall’altro ammette di pensare già al secondo figlio, in tal senso le sue parole: “Dodo mi ha reso una vera chioccia. Sono così felice con lui e con Pietro che farei subito il secondo figlio. Avremmo dovuto sposarci a giugno ma poi scoprirmi incinta, senza averlo programmato, ha scombinato tutto“.

Saputa della gravidanza, Rosa e Pietro avevano annunciato il matrimonio, ma poi a causa di una serie di problemi i due hanno preferito rimandare i preparativi e concentrarsi solo sull’arrivo di Domenico; prima della fine dell’anno, però, Rosa ha dichiarato di voler convolare a nozze con il suo amato Pietro, e sono già in tanti a scommettere che per l’occasione saranno presenti anche le telecamere di “Pomeriggio Cinque”, programma dove entrambi i personaggi sono spesso presenti in veste di opinionisti.