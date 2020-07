U&D: Rocco Fredella e Doriana, promessa di matrimonio nel castello in cui l’uomo fu rifiutato da Gemma

Tutti ricorderanno Rocco Fredella, cavaliere del trono over di “Uomini e Donne“, dove per quasi due anni è stato presenza fissa in trasmissione, avvicinandosi molto alla dama Gemma Galgani. In particolare Rocco approdò nel programma proprio con l’intento di corteggiare Gemma e tra i due nacque un’intesa che ben presto andò a deteriorarsi.

Dopo la parentesi Gemma, Rocco abbandonò la trasmissione e oggi ha definitivamente voltato pagina intraprendendo una nuova vita lontano dalle telecamere. Fredella appare felice accanto a Doriana Bertola, la donna che gli ha rubato il cuore e che ben presto diventerà sua moglie. Ad annunciarlo è stato lo stesso ex cavaliere, che sulle pagine di “Uomini e Donne Magazine” non solo ha rivelato che presto porterà Doriana all’altare, ma ha aggiunto un retroscena riguardante il castello.

Il castello in questione è quello che tutti sicuramente ricorderanno, luogo sito ad Alviano nel Lazio, dove Rocco ai tempi in cui corteggiava Gemma, portò la dama torinese con l’intento di farle una sorpresa. Abiti da principe e principessa, location da sogno, fiori, Fredella propose alla Galgani di trascorrere una notte insieme, richiesta che Gemma rifiutò.

All’ex cavaliere è andata male una volta, ma non la seconda e difatti proprio nel castello ad Alviano, Rocco ha sancito la promessa di matrimonio con Doriana organizzando una piccola cerimonia con tanto di bouquet e lancio di riso. La scelta del medesimo luogo è stata ponderata da Fredella, il quale ha dichiarato: “Sono andato proprio nel castello dove ho beccato quel due di picche che non ho mai digerito perché secondo me una donna non può dire di no a un regalo così bello. La verità è che a Gemma volevo regalare la favola nel posto perfetto per lei, ma io ero la persona sbagliata per lei“.

Rocco ha poi raccontato come ha chiesto la mano della sua futura moglie: “Ho organizzato per Doriana una sorpresa. Un viaggio in moto on the road durante il quale non solo le ho chiesto di sposarmi, ma, dopo il sì, abbiamo anche firmato le promesse di matrimonio”. Fredella e la Bortola sono insieme da poco, ma nonostante questo l’ex cavaliere è sicuro che lei sia la donna giusta: “Io e Dory ci completiamo a vicenda e il tempo trascorso forzatamente in casa da soli lo ha confermato“.

Naturalmente non poteva mancare un commento sulla coppia del momento, ovvero quella composta proprio da Gemma Galgani e Nicola Vivarelli (tra i due lo ricordiamo intercorrono 44 anni di differenza). A tal proposito, Rocco ha asserito: “Credo che parte dei sentimenti che Gemma prova per Nicola siano una conseguenza del fatto che lei si senta lusingata dal piacere ad un ragazzo così giovane e non so se lo seguirebbe fuori dal programma“.

Insomma Fredella non ha puntato il dito contro Gemma e Nicola così come fanno tutti, ma ha espresso la propria opinione in maniera pacata e tranquilla. L’ex cavaliere ha inoltre aggiunto che ammira la pacatezza con la quale Vivarelli ha affrontato gli attacchi e gli insulti ricevuti in questo periodo.