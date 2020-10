U&D, Roberta Di Padua in merito al tronista Davide confessa: "Davide? Mi piace, io mi sento un po’ femme fatale"

Una delle protagoniste del parterre femminile del trono over di “Uomini e Donne“, è indubbiamente la dama Roberta Di Padua. Presenza ormai storica all’interno del talk show dei sentimenti, Roberta ha vissuto diverse esperienze, una su tutte quella con Riccardo Guarnieri. Difatti, la Di Padua ha vissuto una brevissima relazione con Guarnieri, salvo poi lui fare dietrofront e tornare da Ida Platano.

Roberta è ancora in trasmissione alla ricerca dell’uomo giusto, di quello che le faccia battere il cuore e del quale possa innamorarsi. Da quest’anno “Uomini e Donne”, va in onda in una maniera differente rispetto al passato e così assistiamo ad una fusione tra trono classico e trono over. Gli over si sono mescolati con i ragazzi e i colpi di scena non sono e non mancano.

Gli over non si precludono la possibilità di conoscere i giovani e viceversa. In particolar modo, il tronista Davide non ha per niente nascosto di nutrire un certo interesse nei riguardi della dama Roberta. Durante l’ultima sfilata, una sensualissima Roberta ha catturato l’attenzione di Davide, il quale a più riprese le ha fatto apprezzamenti, tanto che Maria De Filippi li ha pure fatti ballare insieme.

Il giovane tronista è diventato più volte rosso in viso e la De Filippi lo ha stuzzicato continuamente. Adesso a parlare è Roberta che, intervistata dal magazine di Uomini e Donne, ha parlato proprio di Davide. “Con Davide mi sento lusingata. Inutile negare però che Davide mi piace. lo trovo un bellissimo ragazzo. C’è attrazione reciproca ma da qui a dire che potremmo avere una storia, c’è parecchia strada. Vedo Davide molto più uomo rispetto a tanti quarantenni“, ha dichiarato la Di Padua.

Roberta ha poi proseguito ammettendo di sentirsi un po’ femme fatale e probabilmente questo suo lato, attira i ragazzi più giovani. Insomma, seppur la Di Padua si sente attratta da Davide, lo reputa comunque un ragazzo troppo giovane per lei. Nella vita però mai dire mai e chissà cosa ci riserveranno le prossime puntate di “Uomini e Donne”.