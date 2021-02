U&D, Roberta Di Padua e il difficile momento con Riccardo Guarnieri: "Sono diventata insicura"

A “Uomini e Donne” si è parlato a lungo del difficile momento che stanno attraversando Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Quest’ultima in queste ore ha rilasciato un’intervista a “Uomini e Donne Magazine“, dove rivela alcuni particolari inediti della loro difficile situazione.

Il ritorno di Riccardo in trasmissione sembrava aver riacceso una fiamma tra i due, ma a quanto pare non è così e tra loro le cose sono addirittura peggiorate rispetto ad un paio di anni fa. All’epoca, Roberta era già molto innamorata di Guarnieri, ma il cavaliere non sembrava riuscire a provare sentimenti per lei, anche se ammetteva che tra loro ci fosse una forte attrazione fisica.

U&D, Roberta Di Padua e il difficile rapporto con Riccardo Guarnieri

Adesso, invece, anche quella chimica che li aveva uniti allora, sembra sparita nel nulla: “Al momento mi trovo davanti un uomo che dice di non provare nessun sentimento per me (…). A tutto questo si è aggiunto anche il problema dell’attrazione fisica. Sono arrivata a mettermi in discussione. A chiedermi se non gli piacessi più. Questa situazione mi ha creato insicurezza” si lamenta la Di Padua sconsolata per questa perdita di interesse nei suoi confronti.

Continua a raccontare che i loro incontri si sono fatti “troppo tranquilli” e le loro serate si riducono ad una cena e un po’ di tv, senza alcun approccio fisico, che invece per la dama è molto importante: “Il mio ricordo di Riccardo era molto diverso. C’erano un’attrazione, una complicità e una chimica pazzesche, che in questo momento abbiamo perso. Quando è venuto a Cassino è stato ancora più chiaro”.

La Di Padua è innamorata pazza di Riccardo

Roberta ha cercato di capire i motivi di questa perdita di interesse nei suoi confronti, e ha trovato una sorta di spiegazione nel fatto che Riccardo pensi molto, e si lasci ancora condizionare dai problemi avuti in questi ultimi due anni. Al tempo stesso, però, la Di Padua non vuole parlare delle sue ex: “Ogni coppia ha i suoi problemi, magari i nostri saranno diversi. E’ normale che la storia loro abbia lasciato il segno, ma non mi interessa parlare di Ida“.

Lei non ha dubbi, è molto innamorata di Riccardo e spera che riusciranno a lasciarsi alle spalle questo momento complicato, anche perché è altrettanto sicura di quanto piacerebbe Guarnieri a suo figlio: “Credo che Riccardo gli piacerebbe: in fondo è un giocherellone e sicuramente si divertirebbero alla playStation”.