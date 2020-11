U&D, Roberta Di Padua confessa: "C’è una cosa di Michele che mi fa impazzire"

Le ultime puntate di “Uomini e Donne” per Roberta Di Padua non sono state facili. La sua storia con Michele Dentice, partita alla grande, ha avuto una brusca frenata a causa di alcuni comportamenti del cavaliere. Roberta, infatti, ha raccontato di essersi sentita messa da parte, soprattutto per il fatto che Michele non le faceva sentire la sua presenza come si sarebbe aspettata.

Pochi messaggi e zero telefonate hanno portato Roberta a pensare che l’interesse di Dentice non fosse in linea con il suo e a dare sempre più certezza a questo dubbio è stata la scelta dell’uomo di far scendere altre corteggiatrici. Lo stesso Michele in puntata ha ammesso che alcuni aspetti del carattere della dama lo aveva raffreddato molto.

Sulle pagine di “Uomini e Donne Magazine” Roberta ha rilasciato alcune dichiarazioni che, nonostante le sue titubanze, confermano quanto sia presa e attratta da Dentice. In particolar modo, c’è un aspetto di Michele che apprezza tantissimo e le impedisce di chiudere questa conoscenza anche se, ammette, alcune volte la trova l’unica strada possibile.

“Sa tenermi testa. Lui mi fa vivere giornate di dolcezza, di amore, di passione e poi ci sono giorni in cui è meno presente e questa altalena mi fa impazzire. È un’altalena che nei rapporti di coppia ricerco sempre perché per indole devo sempre faticare per conquistare le cose” rivela la Di Padua, dimenticando momentaneamente alcune incompatibilità caratteriali che hanno portato la coppia a duri confronti.

“Sono molto presa da Michele, nonostante tutto, e non ho molta voglia neanche di parlare con un altro, a meno dalle scale dello studio scenda un uomo perfetto”. Rimangono comunque dubbi e perplessità, tiene anche a precisare di non essere ancora innamorata di lui, soprattutto dopo gli ultimi comportamenti di Michele. Nonostante ciò ammette di avere il bisogno di continuare questa conoscenza per capire meglio con chi ha a che fare. Non nasconde nemmeno il fastidio che prova quando Michele si vede con altre dame, ma è disposta a sopportarlo: “Ha bisogno di questo per capire se sono io la donna adatta a lui e lo rispetto“.