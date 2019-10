U&D: Riccardo Guarnieri racconta la sua verità a "Uomini e Donne Magazine"

La storia d’amore tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri è una delle più tormentate mai vissute nella storia di “Uomini e Donne“. All’interno del talk show dei sentimenti, in onda su canale 5 tutti i pomeriggi e condotto da Maria De Filippi, Ida e Riccardo hanno dato via ad un continuo tira e molla che dura ormai da più di due anni.

I due si sono scelti e lasciati tantissime volte, hanno partecipato come coppia al reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia, “Temptation Island“, e lì sono usciti insieme uniti, per poi lasciarsi nuovamente a causa di uno scambio di messaggi, che Riccardo aveva nascosto a Ida, tra lui e la tentatrice con la quale aveva un rapporto particolare all’interno del villaggio dei fidanzati. Il riavvicinamento però era dietro l’angolo, ma purtroppo questa non era la volta definitiva.

La coppia è approdata nuovamente quest’anno, alla corte di Maria De Filippi, da separata. Dopo un avvicinamento tra Ida e il cavaliere Armando Incarnato, Riccardo ingelosito ha nuovamente espresso, attraverso una lettera, tutto il suo amore per Ida. Terminata la puntata Riccardo le fa una sorpresa andando da lei a Brescia (paese nel quale vive), stanno insieme qualche giorno, ma quando tornano in puntata Ida lascia Riccardo asserendo di non amarlo più.

Il bel tarantino, racconta, attraverso un’intervista rilasciata al settimanale “Uomini e Donne Magazine“, la sua versione dei fatti su tutta la vicenda, sul suo abbandono dello studio di “Uomini e Donne”, dopo il due di picche ricevuto e su ciò che è accaduto a Brescia tra lui e Ida. Nello specifico ha dichiarato: “Ho deciso di prendere il primo pullman per Brescia e farle una sorpresa, anche se dato il finale non mi pare l’abbia gradita (…). Dopo Brescia mi ha mandato più volte il buongiorno, ha mostrato un interesse nei miei confronti che una persona non presa, non innamorata di solito non ha“.

Riccardo ha poi proseguito il suo racconto: “Le ho detto non farmi brutte sorprese, non farmi scoprire cose nuove quando siamo in trasmissione e invece lo ha fatto e non è stata corretta nei miei confronti“. Il riferimento ad Armando è chiaro, e al fatto che Ida gli abbia nascosto di averlo cercato. Ha proseguito però asserendo che se Ida tornasse indietro e ammettesse certe cose lui ci sarebbe per lei, che ha le idee chiare, è arrabbiato ma gli basterebbe una telefonata. Stando però alle ultime anticipazioni sembrerebbe che Ida e Riccardo si siano nuovamente riappacificati, che sia la volta definitiva?