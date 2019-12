U&D, Riccardo Guarnieri in visita a casa di Sossio e Ursula: scherzoso sull’idea di avere un figlio

Tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano, protagonisti indiscussi del trono over di “Uomini e Donne“, le cose sembrano finalmente andare per il verso giusto. Dopo i diversi colpi di scena che si sono susseguiti nelle ultime settimane, sembrerebbe che tra i sia definitivamente tornato il sereno e che Guarnieri faccia finalmente sul serio.

La veridicità delle sue buone intenzioni con Ida è denotata dalla proposta di matrimonio che lui le ha fatto, con tanto di anello, in trasmissione. Nonostante la reticenza iniziale da parte della Platano, quest’ultima gli ha risposto che insieme avrebbero costruito le basi per poi convolare a nozze, aggiungendo però che non vuole perderlo.

Il bel Guarnieri, dopo aver udito le parole della sua compagna l’ha stretta forte a sé e i due si sono resi protagonisti di un bacio lungo e interminabile. Riccardo, poche ore fa, ha postato delle Instagram stories che testimoniano la sua visita a casa di Sossio e Ursula.

Dopo diversi scontri in trasmissione, Sossio e Riccardo sono diventati amici, tanto che Guarnieri è andato a trovarli per vedere la piccola Bianca, la bimba che la coppia ha avuto due mesi fa.Riccardo è andato da solo, senza Ida e alcuni hanno iniziato a sospettare che tra i due, ancora una volta, ci fosse una crisi in corso.

In realtà le cose non stanno così, al contrario tutto procede a gonfie e vele, difatti sia Ida che Riccardo nei loro rispettivi profili social, hanno postato foto in cui appaiono abbracciati. Ida ha pubblicato una storia in cui la si vede abbracciata con Riccardo e come sottofondo la canzone “La soluzione” di Laura Pausini.

Riccardo, dal canto suo, scherzando con Sossio, gli ha detto che quando da grande avrà un figlio, questi dovrà corteggiare Bianca. Ciò denota la serietà nelle intenzioni di Riccardo nei confronti di Ida, il quale non solo parla di matrimonio, ma anche della possibilità di avere un figlio insieme a lei.

Insomma le aspettative questa volta sono davvero alte e chissà che finalmente, dopo tantissime incomprensioni, Ida e Riccardo non siano per davvero riusciti a trovare quel punto di incontro che è sempre mancato loro. Non resta che fare, ancora una volta, gli auguri a questa coppia ritrovata, per il loro futuro insieme.