U&D, Riccardo Guarnieri difende Roberta dopo lo schiaffo. Il web invece: "Deve andare a casa!"

Nelle puntate del trono over di “Uomini e Donne“, andate in onda in questi giorni su Canale 5, abbiamo assistito ad una scena che in tanti hanno reputato fuori luogo e molto triste: Roberta in un impeto di rabbia e gelosia, ha mollato un sonoro ceffone a Riccardo, reo si aver ballato poco prima con la sua ex, Ida Platano.

La donna lo ha accusato di voler apparire e di comportarsi così solo per avere un po’ di fama e visibilità e, secondo lei, questo avvicinamento a Ida è stato calcolato e pianificato. Lui, ovviamente, rigetta ogni accusa, ma il rapporto tra i due sembra ormai destinato a finire per sempre.

Le parole di Riccardo Guarnieri in difesa di Roberta di Padua

In queste ore però, Riccardo ha pubblicato una Instagram Story nella quale prende le difese della donna: “Ringrazio tutti per la solidarietà dimostrata, purtroppo sono cose che accadono a chiunque quando si è sotto pressione e spero quindi che la responsabile non sia presa di mira per il suo gesto inappropriato”.

Aggiunge poi di essere rimasto onorato e sorpreso per avere ricevuto solidarietà soprattutto da parte del mondo femminile, cosa che lo ha confortato molto, visto e considerato che ultimamente è stato messo sotto processo per i suoi atteggiamenti reputati poco signorili nei confronti delle donne che frequentava: “La maggior parte del sostegno l’ho ricevuto dalle donne e devo dire che lo apprezzo ancora di più visto che spesso vengo accusato di comportamenti poco carini ed inadeguati che non mi appartengono“.

Il web non perdona Roberta Di Capua

Ricordiamo che Guarnieri aveva più volte rimarcato il fatto di non provare sentimenti profondi per Roberta, e lei per un momento sembrava aver accettato questo stato delle cose, ma alla fine non è riuscita a sopportare che Riccardo non sentisse emozioni forti come le sue.

La loro storia sembra essersi chiusa al momento, anche se dovremo aspettare le prossime puntate per sapere se davvero la loro conoscenza non è proseguita e che intenzioni abbia Riccardo nei confronti di Ida, dopo l’ultimo ballo fatto insieme a lei.

Sul web invece non sono così clementi con Roberta, molti utenti chiedono di allontanarla dal programma per questo suo gesto: “Un schiaffo dato da una donna anche e violenza!!!!! E questo in TV, un programma di pomeriggio. Sono sconvolta. Spero che fai la cosa giusta, di lasciare il programma”, uno dei tanti commenti.