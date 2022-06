U&D, Riccardo Guarnieri avvistato in dolce compagnia: "Sguardi intensi e sorrisetti maliziosi"

Ascolta questo articolo

Nelle ultime puntate di “Uomini e Donne“, Riccardo Guarnieri sembrava voler riallacciare i rapporti con la sua ex Ida Platano. Durante un ballo si era molto commosso, tanto da decidere di abbandonare lo studio per cercare di calmarsi. Tra i due però non c’è stato nessun ritorno di fiamma e, per l’ennesima volta, si sono rassegnati al destino che non li vuole insieme.

In queste ore, però, il cavaliere del trono over è stato pizzicato in compagnia di una misteriosa ragazza per le strade di Bari e, secondo alcune testimonianze arrivate alla sempre ben informata Deianira Marzano, anche in atteggiamenti alquanto intimi e confidenziali: “Poi lo voglio quando torna a piangere in trasmissione che dice di non trovare mai nessuno” ha commentato divertita l’influencer.

Riccardo Guarnieri avvistato in dolce compagnia

Chi non si diverte per nulla è proprio Guarnieri che ha contattato la fanpage e ha chiesto che venissero rimosse le immagini rubate della cena. Inoltre, in privato alla Marzano – così come riporta il sito “Isa e Chia” – sono arrivati altri dettagli in merito alla serata: “Deia in realtà era a cena con quella ragazza +2 ragazzi ma dopo aver mangiato i due ragazzi sono spariti e sono rimasti lui e lei. C’erano sguardi intensi e i soliti sorrisetti maliziosi di lui“.

E’ arrivata anche la precisazione della ragazza che asserisce di essere amica con Riccardo da ben 13 anni, ma allora ci si domanda come mai il cavaliere ha chiesto la rimozione delle foto. Staremo a vedere se Ida Platano vorrà dire la sua, considerato il fatto che sarà di sicuro a conoscenza di questa storica amicizia. Attendiamo, quindi, qualche sua dichiarazione che possa mettere chiarezza sulla questione.

In molti si stanno chiedendo se Riccardo Guarnieri deciderà di tornare a settembre nel parterre di “Uomini e Donne” o annuncerà l’inizio di una nuova storia d’amore.