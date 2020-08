U&D, Raffaella Mennoia pubblica foto che scuotono il web e si sfoga: "Avrei voluto urlare tutta la rabbia"

Raffaella Mennoia, fidata collaboratrice di Maria De Filippi, ha pubblicato su Instagram alcune immagini che hanno scosso molto i suoi followers per la loro crudezza. In pratica, nelle foto si vedono cani senza vita abbandonati sul ciglio della strada in mezzo a rifiuti e alcuni in avanzato stato di decomposizione.

Scene raccapriccianti che testimoniano la crudeltà di alcune persone senza scrupoli, pronte a sbarazzarsi del proprio cane destinandolo, il più delle volte, a morte certa. Contro questo scempio la Mennoia usa parole davvero dure e rabbiose: “La civilta’ di un popolo si misura da come tratta gli animali” cosi’ fu detto. Ebbene, non è il caso della provincia di Agrigento. Lungo la strada statale 640 ho trovato quello che non mi sarei mai immaginata: un cimitero a cielo aperto”.

Uomini e Donne, la rabbia e lo sconforto di Raffaella Mennoia

Si scusa, poi, per aver postato queste immagini che avrebbero potuto urtare la sensibilità di alcuni fan, ma è stato un gesto tanto forte quanto necessario per scuotere le coscienze: “I corpi straziati, i loro brandelli. Riversi sull’asfalto con ancora l’espressioni di dolore e sofferenza. Le stesse possibilmente della loro lenta agonia. Si, perche’ nessuno sapra’ mai dirci quanti di loro magari potevano essere salvati. Dimenticati tra atroci dolori”.

La Mennoia si è sempre battuta in difesa degli animali e anche in questa occasione ha cercato di far capire quanto la situazione sia grave e quanti poveri animali perdono la vita dopo un abbandono. Puntualmente ogni estate questa piaga si fa sentire e i numeri degli abbandoni sono spaventosamente in aumento.

Infine, rivolge un appello a Michela Vittoria Brambilla, ex Ministro per il turismo nel IV Governo Berlusconi e Sottosegretario alla presidenza del Consiglio, molto attiva in fatto di difesa degli animali: “Se la burocrazia me lo permetterà di aprire un rifugio per cani e non solo, ma io sono sola e invece lei (la Brambilla, appunto n.d.r.) può fare molto di più..spero mi risponda“.