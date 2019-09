U&D, Raffaella Mennoia affonda le influencer e rincuora i followers: "I social? Sono un bluff estetico"

Raffaella Mennoia, reduce da un forte scontro via social con alcuni ex partecipanti del programma “Uomini e Donne” nello specifico Teresa Cilia e Mario Serpa, ora torna su Instagram per lanciare un messaggio riguardante un problema che, stando alle sue parole, sembra essere molto comune tra i suoi followers: la mancanza di autostima.

Il braccio destro di Maria De Filippi ha voluto mettere l’accento su alcuni messaggi ricevuti in privato in cui i suoi fan le rivolgevano dei complimenti per il suo aspetto fisico, ma allo stesso tempo si lamentavano del proprio, arrivando ad autodefinirsi dei “ce**i”.

Uomini e Donne, Raffaella Mennoia lancia un forte messaggio ai suoi followers

A questo punto, la Mennoia ha voluto mettere in chiaro alcuni aspetti riguardanti i social e, nello specifico, Instagram. L’autrice di “Uomini e Donne” ha voluto precisare che l’aspetto sempre curato e perfetto di molte influencer, è dovuto all’uso di filtri creati proprio per nascondere alcune imperfezioni o segni di stanchezza dopo una giornata di lavoro e lei stessa ammette di farne uso: “Le mie foto sono corrette, non è che sono esattamente strafi*a come mi vedete“.

Per la Mennoia il punto fondamentale è di non rincorrere modelli irreali di bellezza, il non voler assomigliare a nessuno è il primo passo per ritrovare la serenità con il proprio corpo: “Se io non mi paragono a nessuno, ma cerco di migliorare quella che sono io, senza stravolgere, senza voler assomigliare a qualcuno, ho già vinto“. Per far comprendere meglio il suo punto di vista, definisce i social “un bluff estetico“, ricorda inoltre che, soprattutto Instagram, è nato come vetrina di foto e per questo sono stati creati ad hoc molti strumenti per migliorarle.

In definitiva la Mennoia vuol far arrivare il concetto che nessuno dovrebbe permettere al compagno o al marito di distruggere la propria autostima e rivela che la sua è basata principalmente sul lavoro che svolge, ma allo stesso tempo ad una sana e normale cura di se stessa.