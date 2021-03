U&D, piovono segnalazioni sui nuovi tronisti: la dura reazione di Raffaella Mennoia

Massimiliano Mollicone e Samantha Curcio si sono da poco seduti sui troni di “Uomini e Donne” e già sul web spuntano alcune segnalazioni sul loro passato televisivo. Ricordiamo, infatti, che una prerogativa per diventare tronista del dating show di Maria De Filippi sarebbe quella di non avere alle spalle nessuna esperienza in Tv.

A quanto pare, invece, sembra che Massimiliano e Samantha siano comparsi in alcuni programmi e a rivelarlo è Deianira Marzano, sempre attenta e pronta a raccogliere le segnalazioni dei fan, dando spesso vita a interminabili guerre social. In questo caso, però, sembra che non tutti siano d’accordo con lei e la prima a rispondere a queste illazioni è Raffaella Mennoia, il braccio destro di Maria De Filippi a “Uomini e Donne”.

Uomini e Donne, le segnalazioni di Deianira Marzano e la risposta di Raffaella Mennoia

La Marzano, in pratica, ha fatto notare che la prima tronista curvy nella storia del dating show, sarebbe comparsa nel ruolo di amante all’interno del programma “Alta Infedeltà” su RealTime in cui vengono raccontate storie di tradimenti. Quindi – se la segnalazione di Deianira avesse un fondo di verità – per la Curcio “Uomini e Donne” non sarebbe la prima esperienza televisiva.

Stessa cosa per Massimiliano Mollicone, il giovane tronista di Nettuno che nel filmato di presentazione aveva raccontato una difficile situazione famigliare. Il ragazzo, sempre secondo la Marzano, sarebbe addirittura un attore, ma al momento non si hanno notizie più precise e non vengono rivelati i ruoli che avrebbe interpretato.

Queste segnalazioni, dicevamo, non sono piaciute per niente a Raffaella Mennoia che è intervenuta sulla questione in maniera molto diretta: “Trovarsi un lavoro invece di inventare fake news?” poche parole che però non lasciano dubbi sul fatto che il braccio destro di Maria De Filippi non ha nessuna intenzione di dare peso a quanto letto.