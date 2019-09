U&D, per Sossio e Ursula è iniziato il conto alla rovescia: nuovi particolari sulla piccola Bianca e sul loro futuro

Sossio e Ursula presto diventeranno i genitori della piccola Bianca. E’ iniziato per il loro il conto alla rovescia, visto e considerato che la nascita della bimba è prevista per il prossimo ottobre. Grande emozione e trepidazione anche tra i loro fan che li seguono sempre più affezionati, dopo la bella notizia.

Proprio grazie a questo affetto, Ursula ha deciso di rispondere ad alcune loro domande sul suo profilo Instagram e di rivelare alcuni particolari sia su Bianca che sui progetti futuri di coppia. La prima curiosità a cui è chiamata a rispondere riguarda l’aspetto fisico della piccolina, le viene chiesto, infatti come se la immagina e lei risponde: “Uguale a me, con gli occhi del papà“.

Uomini e Donne, ecco perché l’abbiamo chiamata Bianca

La coppia è molto social, come accade ormai a tutti i personaggi noti, ed è naturale domandare se, appena Bianca verrà alla luce, sarà mostrata sui loro profili. La risposta di Ursula accontenta i fan, infatti la donna anticipa che la loro bimba sarà presentata a tutti, visto che il loro amore è iniziato sotto ai riflettori e vengono seguiti ancora con tanto affetto.

Ursula rivela che, pur andando tutto per il verso giusto, questo ultimo periodo di gravidanza per lei è molto pesante, considerando il fatto che deve tenere a bada gli altri suoi figli ormai adolescenti che, pur felici per l’arrivo della sorellina, non si prodigano molto nell’aiutare la loro mamma.

Nel futuro di Sossio e Ursula potrebbe esserci anche un matrimonio, la donna però mette le mani avanti e precisa il fatto che l’arrivo di Bianca li fa sentire già sposati, ma allo stesso tempo precisa: “Comunque penseremo anche a quello“. Bianca ha fretta di uscire, infatti Ursula rivela che la bimba è un terremoto nel suo pancione e si muove in continuazione, sembra proprio che anche lei ormai abbia voglia di conoscere i suoi genitori.

Insomma, un periodo davvero felice e fortunato per loro e sulle pagine del settimanale “Nuovo“, che ha dedicato alla coppia un bellissimo servizio, rivelano che il nome della loro bambina è stato un omaggio per una persona a loro molto cara: la mamma di Sossio. Se fosse stato un maschietto, il nome sarebbe stato “Sossio Jr”, doppia felicità quindi per Ursula che non si è mai dimostrata entusiasta per questa eventuale scelta.