U&D, per Lorenzo e Claudia novità in arrivo: "Una prova per vedere quanto è forte il nostro amore"

Maria De Filippi, un moderno Cupido che riesce a far innamorare grazie alla sua trasmissione “Uomini e Donne“, ha centrato di nuovo il cuore di due ragazzi: Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. Lui tronista e lei corteggiatrice, hanno iniziato la loro storia d’amore in prima serata su Canale 5, nello speciale dedicato alle scelte.

Lorenzo e Claudia sono tornati in trasmissione per salutare Maria e tutto il suo staff e, anche in quell’occasione, si è potuto vedere la loro sintonia e affinità, raccontata anche via social – dove sono particolamente attivi – con filmati e foto a volontà! In queste ore hanno rilasciato dichiarazioni che vanno solo a confermare che tutto, tra loro, va alla grande.

Lorenzo e Claudia andranno a convivere

“La nostra idea è quella di prendere un appartamento a Latina, almeno siamo più vicini alla mia famiglia, e poi salire da lui tutte le volte che sarà necessario“, idee chiare per la neo coppia che non nasconde l’entusiasmo di iniziare questa nuova avventura insieme. L’interesse della ragazza era più che evidente anche durante il percorso nel programma, mentre Lorenzo è riuscito a tenere nascosti i suoi sentimenti fino all’ultimo.

“Io ho 28 anni e mi sento pronta, e poi sarà una bella prova per vedere quanto è forte il nostro amore. Non vediamo l’ora“, i presupposti sembrano esserci tutti per credere che il loro rapporto possa, ben presto, fare un salto di qualità e arrivare quindi la lieta notizia di un matrimonio.

A dare la notizia è il settimanale “Uomini e Donne Magazine” che aggiunge altri particolari: Claudia ha conosciuto i genitori di Lorenzo e ha trascorso 3 giorni insieme a loro, a Milano. Forse proprio la lontananza ha fatto pensare ai due innamorati di accorciare le distanze e viversi il più possibile. I fan hanno accolto benissimo questa notizia, la coppia è molto amata e seguita sui social!