U&D, Paolo Gozzi su Gemma Galgani: "Vive in un mondo tutto suo"

Gemma Galgani è la dama protagonista di “Uomini e Donne”. La dama torinese è da 10 anni in trasmissione, alla ricerca del vero amore e dopo tanti anni, inevitabilmente è sulla bocca di tutti. La Galgani è nota soprattutto per i suoi siparietti trash con Tina Cipollari – tra le due difatti non scorre buon sangue – e per le sue diverse frequentazioni, non andate poi a buon fine.

Attualmente Gemma è impegnata nella conoscenza con Biagio, ma prima di esso ha interrotto la frequentazione con il cavaliere Paolo Gozzi. Paolo era approdato in trasmissione prettamente per conoscere la Galgani, ma pian piano la loro frequentazione è andata sgretolandosi, con il cavaliere che ha confessato di una Gemma che non gli è piaciuta dopo averla conosciuta.

Gozzi è tornato a parlare della dama torinese e questa volta lo ha fatto attraverso le pagine del magazine di “Uomini e Donne”. A proposito della Galgani e della loro conoscenza, Paolo ha dichiarato: “Gemma per me vive in un mondo suo, siamo troppo lontani, troppo diversi. Credo che sia un po’ rimasta ferma ai tempi di Cavour. Ha una filosofia di vita particolare, è molto radicata al passato. Ogni che volta che parlavo mi sentivo in difficoltà, non sapevo cosa dire“.

Parole forti, pesanti, quelle che Paolo ha utilizzato nei riguardi di Gemma. Il cavaliere ha asserito che la dama vive in un mondo tutto suo, ha una mentalità retrò e ha addirittura confessato di essersi sentito in difficoltà quando la frequentava, perché non sapeva cosa dire. A differenza di Maria invece – la dama che attualmente Paolo sta conoscendo – che reputa una donna leggera, intelligente e con la quale si trova a proprio agio.

Il cavaliere ha poi parlato dei suoi problemi di salute, difatti vanta un quadro clinico abbastanza importante, e di come suo figlio e la sua ex moglie, gli abbiano dato la forza per superare tutto. Paolo ha raccontato di non essere ancora uscito dal tunnel e che a breve dovrà subire altri due interventi chirurgici.