U&D, Paola Frizziero torna a parlare del programma e confessa: "Aspetto un bambino"

Tutti ricorderanno Paola Frizziero, volto di punta di “Uomini e Donne” per svariati anni. Paola partecipò al talk show dei sentimenti, ideato e condotto da Maria De Filippi, quando il trono over non esisteva ancora e quello classico faceva sognare i telespettatori, ottenendo ascolti record. Paola all’epoca corteggiava il tronista di allora, Salvatore Angelucci che la scelse, dando vita alla storia più bella del programma, a quei tempi, dopo quella di Costantino e Alessandra.

Paola e Salvatore fecero innamorare i telespettatori e quando lui la scelse tutti ne furono felici. Quella non era ancora l’epoca dei social e dopo qualche mese la storia tra la Frizziero e Angelucci naufragò. In molti accusarono Karina Cascella di essere l’artefice principale della rottura, la quale opinionista in trasmissione, era molto amica di Salvatore e non vedeva Paola di buon occhio. Dopo la rottura, Karina e Angelucci si fidanzarono ed ebbero una bambina, anche se oggi non stanno più insieme.

Paola tornò in trasmissione come tronista, ma dopo quella parentesi si è saputo molto poco sul suo conto, se non che aveva intrapreso un cammino di fede, un percorso cattolico profondo e che aveva iniziato a svolgere il ruolo di volontaria. Oggi, a distanza di anni, l’ex corteggiatrice è tornata sui social e ospite al San Mattia Onlus, per raccontare la sua testimonianza su quello che ‘fa il Signore con noi‘, Paola ha ripercorso la sua esperienza a “Uomini e Donne”.

La Frizziero ha ammesso che lei, la ragazza della porta accanto all’epoca voleva conquistare il suo principe azzurro e una volta riuscita nell’impresa, lei e Salvatore andarono a convivere a Milano. Le cose però non andarono per il verso giusto e fu lui a chiederle di tornare a Napoli, interrompendo di fatto la relazione. Paola ha confessato che in realtà aveva troppo idealizzato Salvatore e solo vivendoci insieme aveva capito che in realtà amava ciò che pensava fosse, non chi fosse realmente.

Insomma a distanza di tanti anni la Frizziero ha rinnegato il suo amore per Angelucci. Nessun altro accenno al programma c’è stato da parte di Paola, anzi l’ex corteggiatrice ha parlato della sua vita attuale e soprattutto ha dato una bella notizia, difatti Paola ha confessato che tra qualche mese diventerà mamma. La Frizziero, da 1 anno è sposata con Francesco, conosciuto nel gruppo d’incontro religioso e adesso aspettano un bambino, un maschietto per la precisione, che nascerà il prossimo ottobre e si chiamerà Gennaro Maria.