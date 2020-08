U&D, Paola Frizziero è in dolce attesa: la prima foto con il pancione

Paola Frizziero è stato un volto storico di “Uomini e Donne“, il dating show di Maria De Filippi. Il suo percorso è iniziato come corteggiatrice di Salvatore Angelucci: “Per sei mesi l’ho corteggiato. Lui era il principe azzurro e io la ragazza della porta accanto. Con i miei strumenti sono riuscita a farmi scegliere”, ma ben presto la loro storia è finita dopo 8 mesi e il ragazzo si è fidanzato con Karina Cascella, amica della coppia, e con lei ha avuto una figlia.

La Frizziero dopo questa parentesi che le ha provocato molto dolore e delusione, è salita sul trono e quella è stata la sua ultima esperienza televisiva. La ragazza non ha mai condiviso la sua vita sui social, anche se nell’ultimo periodo è tornata a parlare dell’esperienza con Angelucci nel canale Youtube “San Mattia Onlus” e proprio lì ha rivelato di essere incinta.

Uomini e Donne, Paola Frizziero mostra orgogliosa il pancione

Paola e il marito Francesco, sposato il 26 aprile 2019, aspettano un bel maschietto e hanno deciso di chiamarlo Gennaro Maria. All’ottavo mese di gravidanza, la Frizziero pubblica uno scatto con il pancione, insieme alla sorella Aurora e al fidanzato di lei. La vediamo sorridente ed euforica, con quel sorriso raggiante che l’ha sempre contraddistinta.

Tempo fa, Paola aveva confessato di essere arrivata alla convinzione di sposarsi solo dopo un percorso interiore non facile. All’epoca aveva perso da poco il padre a causa della SLA ed era partita per un viaggio a Gerusalemme, dove ha conosciuto Francesco. Il ragazzo ha iniziato a farle una corte spietata, ma nonostante questo Paola non riusciva a lasciarsi andare.

Dopo 4 anni di fidanzamento, finalmente è riuscita a pronunciare quel “sì” ma ha dovuto lottare fino all’ultimo divisa tra la voglia di sposarsi e quella di scappare a Londra: “Poi ho trovato lavoro a Parma e me ne sono andata perché ho pensato ‘Se mi vuole, verrà da me’. Avevo paura, fondamentalmente”.