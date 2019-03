U&D, Pamela non crede alle parole di Roberta e svela alcuni retroscena: botta e risposta tra le due

Nella puntata andata in onda il 18 marzo, abbiamo ritrovato a centro studio Roberta e Riccardo seduti uno di fronte all’altra. Guarnieri si è dimostrato subito molto restio nei confronti della donna e ha immediatamente chiarito il fatto che non ci sarebbe stata nessuna apertura da parte sua, la storia per lui era finita lì.

Con altri sentimenti, invece, è entrata la Di Padua. Riconoscendo che lo schiaffo dato a Riccardo fosse un gesto denigrabile, ha però sostenuto che a spingerla ad un simile livello, altro non è stato che la gelosia provata nel vederlo ballare con Ida, e si dichiara innamorata di lui. Riccardo non sembra essere particolarmente colpito da questa rivelazione e continua a sostenere che per lui è tutto finito, ribadendo inoltre che non ha mai provato sentimenti verso di lei.

L’aspro scambio di battute tra Pamela e Roberta

Subito dopo la puntata, però, qualcun’altro ha voluto svelare alcuni retroscena che farebbero vacillare le dichiarazioni di Roberta: Pamela Barretta ha reso pubblico il fatto che la Di Padua ha contattato Stefano – il cavaliere con il quale la stessa Pamela è uscita dalla trasmissione – pochi giorni dopo la sua dichiarazione: “Era così tanto innamorata da chiamare Stefano due giorni dopo… muoioooo“, ha pubblicato la Barretta nelle sue Instagram Story.

Non si è fatta attendere la risposta di Roberta: “Se il mio cellulare potesse parlare… molte dovrebbero abbassare la cresta…” ha ribattuto prontamente la donna. Ricordiamo che tra lei e Stefano c’era stata un inizio di conoscenza, voluta soprattutto da Stefano e interrotta per la gelosia di Pamela: l’uomo alla fine aveva scelto di frequentare solo la Barretta.

I vecchi livori sembrano non essersi ancora dissolti e Pamela rilancia la palla a Roberta: “Chiamate e msg mia cara… ma con quella faccia tosta neghi pure. Cos’è, ti vergogni? e fai bene! Senti chi parla d’amore. Vai a casa che hai già fatto belle figure di m…a! Sotterrati!“. Per ora sembra che lo scambio finisca qui, ma viene da pensare che la faccenda sia tutt’altro che chiusa.