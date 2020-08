U&D, Pamela Barretta torna a parlare del suo ex Enzo Capo e rivela: "Mi ha messo le corna"

Enzo Capo e Pamela Barretta, sono stati due dei protagonisti della scorsa stagione del trono over di “Uomini e Donne”. Dama lei, cavaliere lui, Enzo e Pamela si sono conosciuti e innamorati nello studio dei sentimenti di Canale 5. Dopo alcune incomprensioni iniziali, nella prima parte della stagione decisero di lasciare insieme la trasmissione, per viversi la loro storia d’amore lontano dalle telecamere.

Ospiti in studio, la coppia raccontò di essere felice e innamorata, immortalando il loro amore su Instagram con dediche e vacanze mozzafiato. Addirittura si parlava di figli, fino all’epilogo finale: Enzo e Pamela si sono lasciati. La rottura ha avuto degli strascichi, che ha visto i due protagonisti tornare nello studio di “Uomini e Donne” continuando però solo a litigare e senza trovare un punto di incontro.

La storia attualmente è definitivamente naufragata e sia Enzo sia Pamela hanno voltato pagina. Se Capo ha ufficialmente dichiarato di essersi nuovamente fidanzato, la Barretta è tornata a parlare della burrascosa storia con il suo ex. Attraverso delle Instagram stories, l’ex dama ha dichiarato: “Le corna le ha fatte anche a me e c’è chi dice che io sia gelosa“.

Pamela ha dunque vuotato il sacco e ha deciso di smascherare Enzo, confessando che l’ex cavaliere ai tempi della loro relazione, l’ha tradita. La decisione della Barretta è scaturita dopo che il noto influencer Amedeo Venza ha segnalato che Capo avrebbe tradito la sua attuale compagna, lasciandosi fotografare in compagnia di una 23enne.

Pamela, dopo la segnalazione, ha deciso di intervenire e ammettere che Enzo in realtà ha tradito anche lei. La dama ha poi proseguito il suo sfogo: “Mi hanno descritto in malo modo proprio per salvarsi la faccia, ma io non mi sbagliavo. La verità esce sempre a galla“. Pamela risulta ancora essere amareggiata per la fine della storia con Enzo e chissà se nella prossima stagione di “Uomini e Donne”, che ripartirà a breve, la rivedremo seduta nuovamente nel parterre femminile.