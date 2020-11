U&D, Pamela Barretta ritrova l’amore con un ex cavaliere del trono over: "Tengo tantissimo a lui"

Pamela Barretta sembra essersi lasciata definitivamente alle spalle la storia con Enzo Capo. Conosciuto nella trasmissione “Uomini e Donne“, i due avevano iniziato una relazione decidendo di abbandonare insieme il programma di Maria De Filippi. La loro frequentazione è durata pochi mesi e davanti alle telecamere di Canale 5 si sono detti addio per sempre, dopo un confronto molto duro fatto di recriminazioni e accuse reciproche.

Tempo indietro la Barretta aveva già rivelato di sentirsi con un ex cavaliere del trono over, ma aveva incasellato la loro frequentazione sotto la voce amicizia. Adesso le cose sembrano cambiate e tra loro sta nascendo qualcosa di più, tanto che la dama sulle pagine di “Uomini e Donne Magazine” ha dichiarato: “Ci stiamo frequentando ormai da qualche tempo“.

U&D, Pamela Barretta riparte con Giovanni Villa

L’uomo in questione è Giovanni Villa che già aveva notato la dama e confidato alla redazione il suo interesse, ma all’epoca Pamela non sedeva più nel parterre femminile: “In verità anche io lo avevo notato, quando l’ho visto in trasmissione da casa: ricordo che mi aveva colpito il suo sorriso” ha ammesso la Barretta.

La loro frequentazione è iniziata – come lei stessa racconta – con uno scambio di messaggi su Instagram, fino ad arrivare all’incontro a Napoli e l’inizio della loro storia la scorsa estate: “Abbiamo trascorso qualche weekend insieme, siamo stati a Pescara, a Capri. Poi a Ferragosto dovevamo trascorrere una settimana insieme, ma alla fine ha deciso di non farlo perché non mi vedeva ancora sicuro e pronta. Dopo la buca che mi ha dato non ci siamo visti per diverso tempo“.

Quando poi Pamela e Enzo si sono rivisti in trasmissione e hanno avuto un forte confronto, Giovanni ha lasciato un rabbioso commento sui social, sostenendo che fossero fatti della stessa pasta. Questo ha fatto pensare alla Barretta che l’uomo provasse ancora qualcosa per lei e infatti dopo 3 settimane l’ha contattata di nuovo: “Mi ha detto che voleva che ci dessimo una possibilità a, che gli ero mancata e mi ha raggiunto a Brindisi, dove abbiamo finalmente passato un po’ di tempo insieme e da allora ci vediamo a good weekend alterni”

Pamela tesse le lodi di Giovanni, le piace come persona e lo stima come uomo: “Serio, buono, non è una persona egocentrica e, cosa importante, mi ha dato il PIN del suo telefono (ride, ndr)”. La Barretta frena gli entusiasmi e dichiara di non essere ancora follemente innamorata, ma comunque tiene molto a Giovanni e soffre la lontananza: “Quando non c’è mi manca, e non sono una donna capace di portare avanti una storia dove ci si vede solo due volte al mese“.

Pamela ha paura di lasciarsi andare in questa storia perché vede che Giovanni è frenato in quanto con Elena – la sua ex compagna – le cose sono avvenute molto più rapidamente. Villa le ha presentato in poco tempo le sue figlie, cose che con Pamela non è ancora avvenuta: “Non so se è pronto a innamorarsi. […] Io? Mi sto lasciando andare, ci sto provando. Sono solo più attenta, voglio chiarezza e voglio soprattutto viverlo di più. Vederlo di più“.