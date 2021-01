U&D, Pamela Barretta pubblica una foto e scatena una guerra social

Pamela Barretta non avrebbe, forse, mi immaginato che pubblicando la foto di un mazzo di rose rosse, avrebbe scatenato una vera e propria guerra su Instagram. Reduce dall’esperienza a “Uomini e Donne” dove pensava di aver trovato l’amore con Enzo Capo, la Barretta ha infuocato l’affollato social proprio con l’ex cavaliere e la sua attuale fidanzata. Ma andiamo con ordine.

Pamela ed Enzo hanno terminato la loro storia nel peggiore dei modi, con recriminazioni e ingiurie, lanciandosi continue frecciate e rivelando particolari della loro relazione non edificanti per nessuno dei due. Ora arriva la classica ciliegina sulla torta che riporta malumori tra i due e coinvolge anche altre persone, oltre a loro.

Guerra social tra Pamela, Enzo e la sua fidanzata Lucrezia

Pamela ha pubblicato un mazzo di rose rosse che a suo dire un uomo fidanzato le ha fatto recapitare a casa fino al 23 dicembre scorso. Poi, rivela che il solito soggetto l’ha invitata nella città dove abita e conclude: “Non mi sbaglio mai!“. Normale che si sia accesa molta curiosità di sapere a chi si stesse riferendo la Barretta, ma è proprio qui che è nato il misunderstanding.

Forse messo a conoscenza dei fatti dai followers, Enzo Capo ha subito pensato che la Barretta si stesse riferendo a lui e, insieme alla fidanzata Lucrezia, ha subito precisato che l’unico bigliettino inviato a Pamela è stata una “querela“, gli fa eco la fidanzata che descrive la Barretta come “ridicola“.

A questo punto l’ex dama di “Uomini e Donne” non riesce a far finta di nulla e decide di rispondere: “C’è qualcuno che è ancora ossessionato da me“, precisa pungente Pamela che, consapevole che ciò non basti a convincere nessuno, ecco che si decide a fare il nome del “colpevole”.

Ecco chi ha mandato le rose a Pamela Barretta

Giovanni Villa, anche lui ex cavaliere del dating show di Maria De Filippi e ex compagno della stessa Berretta, sarebbe il protagonista di questa vicenda. Nonostante abbia una nuova fidanzata, Claudia, l’uomo sembra non aver perso interesse per Pamela, o almeno questo è ciò che sostiene la Barretta.

Ma chi pensa che la guerra sia finita qui si sbaglia, Lucrezia affonda: “Dopo tutto quello che hai combinato negli ultimi sette mesi è normale che non si riesce a crederti. (Cattiveria diabolica)” e per tutta risposta riceve da Pamela un seccato: “Non vi penso proprio! Soffrite di manie di persecuzione”. Stay tuned!