U&D, Pamela Barretta molestata per strada: "Nella mia città si aggira un maniaco"

Pamela Barretta ha deciso di condividere con i suoi followers la brutta esperienza vissuta qualche giorno fa nelle strade della sua città, Brindisi. L’ex dama di “Uomini e Donne” è rimasta molto scossa da ciò che le è accaduto un pomeriggio qualunque, mentre si stava recando dal parrucchiere.

Sul suo profilo ufficiale Instagram, attraverso alcune storie, ha rivelato di essere stata vittima di molestie per strada: “Noi donne dobbiamo seguire il nostro sesto senso sempre, perché è infallibile. Anche io dovrei ascoltarlo” la Barretta ha iniziato così il suo racconto.

Il racconto di Pamela Barretta

In pratica, l’ex dama è stata seguita da un auto in pieno centro mentre si stava recando dal parrucchiere, presa dal panico la Barretta si è messa a correre per sfuggire a quell’inseguimento che, lei temeva, sarebbe potuto sfociare in molestie ben più gravi: “Non sono riuscita a prendere la targa della macchina perché ero presa a correre“.

Pamela quindi non è riuscita a dare molte informazioni sul suo stalker, l’unico particolare che ha notato è che l’aggressore sarebbe uno straniero: “Non so dirvi altro se non quello che vi ho raccontato. Inizialmente avevo sottovalutato la cosa” ammette e continua rammaricandosi di non aver seguito il suo istinto che le diceva di recarsi nel salone di bellezza in auto, invece ha deciso di fare una passeggiata per il centro, considerando anche che avrebbe dovuto fare poca strada.

Purtroppo però anche se il tragitto era breve, è bastato per farle vivere questa brutta esperienza. Per fortuna non ci sono state conseguenze gravi per lei, solo tanta paura: “Nella mia città, Brindisi, si aggira un maniaco di colore, aveva un baffo, capelli neri, corti” aggiunge cercando di riportare alla mente più particolari possibili.

Al momento Pamela sembra essere ancora single e in tanti si domandano se si sederà di nuovo nel parterre femminile nella prossima stagione di “Uomini e Donne” che partirà il prossimo settembre. Staremo a vedere se vorrà rimettersi in gioco, dopo la chiusura definitiva con Enzo Capo.