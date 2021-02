U&D, Pamela Barretta e l’intervento all’orecchio per le violenze subite: "Quello che fai torna indietro"

Pamela Barretta è tornata a “Uomini e Donne” dopo aver chiuso definitamente la relazione con Enzo Capo. In queste ore si sta parlando molto di lei, ma non per il suo percorso nel dating show di Maria De Filippi, bensì per il suo passato e le violenze subite di cui ancora oggi porta i segni.

Una storia difficile, quella della Barretta che è stata sempre restia a parlare di questo suo passato ingombrante, ma ora sul suo profilo ufficiale Instagram, ha deciso di rompere il silenzio e raccontare cosa sta affrontando in questi giorni: “Ho molta fede e credo nella legge del karma. Quello che fai torna indietro, la cattiveria tornerà. Prima o poi chi fa del male riceverà del male”, Pamela ne è convinta e crede che la vita le stia dando una seconda opportunità per lasciarsi alle spalle quei momenti di terrore.

Uomini e Donne, il doloroso passato di Pamela Barretta

Le ferite non sono solo nell’anima, ma Pamela ha dovuto affrontare un intervento all’orecchio avendo il timpano perforato a causa delle violenze subite e questo le provocava dolori lancinanti, soprattutto di notte. La Barretta si è rivolta a tanti specialisti, ma fino a questo momento non era riuscita a prendere il coraggio a due mani e affrontare l’operazione. I medici ascoltati fino a questo momento le avevano prospettato un quadro abbastanza difficile, soprattutto per una donna: l’operazione necessitava un taglio dei capelli e questo particolare ha sempre frenato Pamela.

Finalmente è riuscita a trovare un otorino che le ha garantito di non toccare la sua fluente chioma e così Pamela si è decisa a sottoporsi all’intervento: “Il mio orecchio è vittima di violenza. Donne, non permettetelo mai, mai a nessuno. Io mi opererò, ma sono certa che il male fatto torna sempre tutto indietro”. Pamela è pronta per iniziare una nuova vita e lasciarsi il passato alle spalle, la sua presenza nel parterre femminile ne è la dimostrazione.