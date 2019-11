U&D, Pamela Barretta criticata sul web per la storia con Enzo Capo: lei risponde per le rime

Nelle puntate di “Uomini e Donne” andate in onda la scorsa settimana, abbiamo assistito all’uscita di Pamela Barretta con Enzo Capo. I due hanno deciso di frequentarsi lontano dalle telecamere, ma questa loro decisione non ha convinto del tutto né il pubblico a casa, né quello in studio.

A far nascere i dubbi è stato il comportamento del cavaliere, reputato da molti troppo possessivo e geloso nei confronti di Pamela: durante una sfilata, infatti, Capo ha criticato molto l’outfit della sua fidanzata – giudicandolo eccessivamente provocante e inappropriato – arrivando a costringerla a cambiarsi.

Quando poi lei, nella puntata successiva del trono over, ha palesato il desiderio di uscire, lui non sembrava avere tutto quell’entusiasmo, e ha preso la decisione di abbandonare il programma con Pamela solo dopo le forti pressioni degli opinionisti e di Maria De Filippi.

Questo particolare, unito al suo carattere, hanno fatto insorgere il web contro la Barretta rea, secondo gli appassionati della trasmissione, di non saper scegliere i suoi compagni e, nello specifico, di non aver avuto abbastanza carattere per opporsi a Enzo e alle sue costrizioni. In tanti pensano che i presupposti per una storia felice non ci siano assolutamente e che presto la rivedremo in trasmissione.

Uomini e Donne, Pamela Barretta risponde alle critiche

Sta di fatto che sulle Instagram Stories di Pamela viene raccontata tutta un’altra storia. Infatti l’ex dama del trono over durante lo scorso weekend ha pubblicato moltissimi filmati che testimoniano quanto sia forte la sintonia tra lei e Enzo, tra bagni termali, corse in Ferrari, massaggi e tanti baci passionali.

Ma non è tutto, la Barretta ha voluto anche rispondere alle critiche di chi sembra storcere il naso per questa storia: “E mentre voi giudicare, io me la rido e sorrido“, parole scritte in una IS mentre dondola felice e contenta su un’altalena piena di fiori. Sembra proprio che per Pamela sia un momento molto sereno e che non abbia nessuna intenzione di ascoltare le critiche di chi non è convinto che la sua storia durerà.