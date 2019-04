U&D Over, Valentina Autiero risponde duramente a Gian Battista Ronza via social: "Un tizio inutile!"

Valentina Autiero, una delle dame più seguite e amate del parterre femminile del trono Over di Uomini e Donne, ha avuto un’accesa discussione con Gian Battista Ronza durante la puntata in onda martedì 26 marzo 2019 dove i due si sono attaccati a vicenda prendendosi anche a male parole. Sembra però che la discussione tra i due sia addirittura continuataa fuori dallo studio di Queen Mary e soprattutto via social.

Valentina ha sempre risposto per le rime al cavaliere genovese mentre quest’ultimo l’ha accusata pesantemente di partecipare ad eventi e serate e di essere seguita addirittura da un agente. Una diatriba insomma che sembra non avere fine visto che sui social entrambi si sono avvicendati a continuare le polemiche e le critiche avvenute in studio.

Gian Battista Ronza, per attaccare Valentina, ha deciso di pubblicare le sue foto nelle quali la stessa si “offre” per serate ed eventi e un numero di telefono che in teoria apparterrebbe all’ormai tanto decantata manager. Il cavaliere genovese dunque, con questo gesto, ha voluto portare le ‘prove‘ delle menzogne di Valentina sottolineando nuovamente il suo poco interesse nel trovare l’anima gemella.

Molti fan hanno immediatamente commentato taggando la stessa Valentina in modo da mostrare alla dama il post condiviso da Gian Battista mentre la Autiero ha risposto chiarendo che lei non deve dare conto a nessuno tanto meno al suo ex collega del trono Over. “Volevo ringraziarvi tutti per i messaggi dove mi avvisate che quel tizio inutile che non si può chiamare neanche uomo non ha nulla da fare nella sua vita che impicciarsi della mia!! Io credo di non dover spiegare nulla ma voglio comunque farlo per voi… di certo non per lui…“ ha infatti chiosato la Autiero.

Valentina ha continuato a dichiarare di essere una persona onesta e di lavorare molto duramente per mantenersi ma di partecipare anche ad eventi e serate per incontrare tutti i suoi fan. “Non rubo nulla a nessuno e soprattutto non vado a cercarmelo ne tanto ad elemosinare di fare ciò. Seconda cosa non c’entra nulla con il voler trovare un amore perché una cosa non esclude l’altra. Quindi per chiunque non sta bene ciò gli consiglio di non seguirmi e di evitare di rosicare perché la vita è una e non vale la pena farlo per queste stronzate“ ha concluso la dama.